Se billedserie Både Ingelise Tronier Jensen og centercef Louise Wesselhoff havde fundet de store smil frem bag visiret. Foto: Emil Kristensen

Ingelise tog første stik mod en normal hverdag

Sydkysten - 27. december 2020 kl. 13:18 Af Emil Abkjær Jensen Kontakt redaktionen

Selvom sendingen med Covid-19 vacciner lod vente lidt på sig, da beboerne på Langagergård Plejecenter som de første i i Greve Kommune skulle vaccineres mod Covid-19 søndag formiddag, så var humøret helt i top.

For med vaccinerne er plejecentret et skridt nærmere en mere normal hverdag. Det glæder 78-årige Ingelise Tronier Jensen sig over. Hun var den første på plejecentret, der modtog vaccinen.

- Det var ligesom at blive vaccineret mod influenza, så det er ikke noget at være bange for, siger hun.

- Jeg råder alle til at blive vaccineret.

Selvom hun kun fik første del af vaccinen søndag formiddag, og må vente tre til fire uger, før anden og sidste dosis kan modtages, så ser hun allerede nu lysere på fremtiden, end hun gjorde for blot en uge siden.

- Jeg glæder mig til, at jeg kan kramme mine børnebørn igen, og at jeg kan komme på besøg hos min datter og svigersøn, siger hun.

Blev meget rørt Ingelises datter, Dorthe Tronier, havde taget plads foran plejecentret for at overvære det store øjeblik. På grund af restriktionerne kunne hun ikke komme ind og hilse på. Hun fortæller, at hun blev mere påvirket, end hun havde regnet med, da hun så ambulancen med vaccinerne ankomme til Langagergård.

- Jeg blev helt rørt, da den kom kørende. Det betyder mere, end jeg havde forestillet mig, siger hun.

- Nu er der lys og håb forude, og forhåbentlig går vi en mere normal tid i møde, hvor vi kan mødes igen. Jeg glæder mig i hvert fald til, at jeg kan invitere hende hjem, og vi allesammen kan være samlet igen, siger Dorthe Tronier.

- Og så håber jeg selvfølgelig, at det betyder, at min mor kan være her mange år endnu, og vi kan få en masse oplevelser sammen.

Små skridt På plejecentret er 27. december blevet imødeset med samme glæde som juleaften. Det fortæller centerchef Louise Wesselhoff.

- Langt de fleste beboere har været rigtig glade for, at de nu kan vaccineres, og hos os har omkring 90 procent sagt ja til vaccinen, siger hun.

Det betyder, at i alt 73 beboere blev vaccineret søndag formiddag.

Men selvom det første skridt mod en mere normal hverdag er taget, så er der stadig et stykke vej til, at alt bliver normalt igen, forklarer hun.

- Først og fremmest skal alle beboere vaccineres to gange, og vi ved endnu ikke, hvornår vi som personale får vaccinen, siger hun.

- Indtil da bliver vi nødt til at tage de samme forholdsregler som hidtil og huske på, at første dosis kun dækker 50 procent. Det er først ved anden dosis, at man opnår op mod 90-95 procent immunitet, siger hun.

Alligevel glæder hun sig over, at der snart kan være udsigt til, at alle de fællesaktiviteter, som de plejer at have på plejecentret, kan genoptages.

- Vi har mange beboere, som savner at være sammen med deres venner i de andre afdelinger og mødes på kryds og tværs igen til banko og musik i fællesrummet, siger hun.

Det var ikke kun på Langagergård Plejecenter, at beboerne blev vaccineret. Det gjorde de også på Nældebjerg og Strandcentret. De tre plejecentre er valgt ud fra nationale kriterier om smittetryk, størrelse på plejecentret og kommunens parathed.