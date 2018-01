Se billedserie Bliv klogere på, hvad Solrød Gymnasium kan tilbyde, den 24. januar fra klokken 19.00 til 21.00.

Infoaften på Solrød Gymnasium

Sydkysten - 12. januar 2018

Den 24. januar klokken 19 står et væld af elever klar til at tage imod unge, der overvejer en 3-årig stx eller 2-årig hf. Det gør de sammen med alle Solrød Gymnasiums lærere, ledere, studie- og læsevejledere, og skolen forventer igen i år gæster fra både kommunen og fra de omkringliggende områder.

Blandt andet åbent hus-arrangementet i 2017 afstedkom ni fyldte klasser i sommer, og rektor Bjarne Thams ser frem til endnu en aften med masser af liv, faglige oplevelser og hyggelige møder blandt de unge.

- Vi fik mange ansøgninger til Solrød Gymnasium i sommer, og det glæder os, for det viser os, at vores mange udviklingstiltag virker. Vi har i mange år været medlem af eliteidrætsordningen i Danmark, hvilket betyder, at man kan koble en studieretning med morgentræning og individuel idrætsfaglig sparring. Men som noget helt nyt er vi ligeledes blevet godkendt som Cambridge skole, hvilket betyder, at unge på Solrød Gymnasium også kan udfordre sig selv ved at tage internationalt anerkendte kurser og eksaminer.

Flot snit

Udover talenttilbud som Cambridgekurserne er der også masse af faglig støtte at hente for de elever, som har brug for en ekstra hånd, i form af vores engagerede lærere, lektiecaféerne, studie-og læsevejledere samt elevmentorerne. At udviklingstiltagene på Solrød Gymnasium tilsyneladende virker, kan måske afspejles i skolens karaktergennemsnit, der ligger i regionens top 4 for STX, og som er fortsat stigende for HF. Sidstnævnte snit er vicerektor Hans Christian Pedersen overbevist om skyldes de dygtige hf-læreres pædagogiske overskud til at arbejde med en såkaldt "lektieinkluderende" strategi i alle timer. Det betyder, at man som hf-elev på Solrød Gymnasium kan beholde det job eller de fritidsinteresser, der ofte er nødvendige for den unge på HF, fordi næsten alt fagligt materiale studeres i skoletiden i klasserummet i tidsrummet 8.10 til 15.35.

Solrød Gymnasium er som landets andre gymnasier optaget af at få reformen implementeret i undervisningen, og her er en grundig evaluering af 1. årgangs mange oplevelser nu under behandling. Målet er desuden fortsat at kunne demonstrere en god løfteevne på både STX og HF, men samtidigt at arbejde med elevernes mentale trivsel.

- Flere af os er for tiden meget inspirerede af psykologiprofessor, Carol Dweck, hvis forskning påviser langt større trivsel og bedre præstationer hos elever og studerende, der har et "growth mindset" i stedet for et "fixed mindset". Hvordan vi giver næring til den enkelte elevs mod til også at fejle, til at prioritere opgaver på en sund måde og til at slutte sætningen det kan jeg ikke finde ud af med det famøse endnu...ja, det er noget vi som skole øger fokus på her til foråret. Sådan fortæller uddannelsesleder Trine Brix og fortsætter:

- En ting er, at vores elever går ud med et fælles højt gennemsnit. Andre vigtige faktorer er elevernes sociale omsorg for hinanden og deres mentale ballast. Også fra skolens side skal eleverne støttes i en sund mental indstilling, mener hun, så de fremover kan navigere bedre uden om præstationsrelateret stress og deraf følgende motivationskriser. Solrød Gymnasium optager fortsat elever både inden- og uden for kommunen.