Se billedserie Jeppe Hein har formgivet hver lygte med dens helt egen karakter, sådan at de slynger og bugter sig gennem Ishøj og lyser vejen op som trædesten til ARKEN.

Send til din ven. X Artiklen: Indvielse af kunststien Arkenwalk: Følg de knaldrøde lygter. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indvielse af kunststien Arkenwalk: Følg de knaldrøde lygter.

Sydkysten - 04. august 2021 kl. 16:10 Kontakt redaktionen

Den 18. august fra kl. 14 til 16 foregår den officielle indvielse af kunststien Arkenwalk. Det bliver en indvielse, der bliver lige så kreativ som de kunstfærdige røde lygter, der viser vejen fra Ishøj Stationsforplads til ARKEN.

Ishøj Kommune har gjort det nemt at finde vej fra Ishøj Stationsforplads til ARKEN. På den 2,2 km lange rute skal du blot følge de 32 kunstfærdige knaldrøde lygter, der er designet af den internationalt anerkendte kunstner Jeppe Hein.

Jeppe Hein har formgivet hver lygte med dens helt egen karakter, sådan at de slynger og bugter sig gennem Ishøj og lyser vejen op som trædesten til ARKEN.

Et resultat af 10 års arbejde

- Vi er glade for, at vi nu kan se resultatet af 10 års arbejde«, siger borgmester i Ishøj Kommune Ole Bjørstorp (Ishøjlisten) og fortsætter:

- Jeg synes, vi har fået et løft til de byrum, som Arkenwalk går igennem. Vi har fået skabt åbenhed, tryghed, lys, kunstnerisk leg og grønne landskabsrum. Jeg håber, at borgerne i Ishøj og besøgende vil få et smil på læben og en sand kunstfærdig oplevelse, når de bevæger sig ud på vores rute. Og jeg håber, at endnu flere fremover vil forbinde Ishøj med kunst.

Det er landskabsarkitekt Kristine Jensen fra Kristine Jensens tegnestue, der med anlægsgartnerfirmaet Malmos og Creator Projects har stået for selve stiforløbet med grøn beplantning som et understøttende supplement til de røde kunstlygter. Projektet er udført i samarbejde med den filantropiske forening Realdania.

- ARKENWALK er et flot eksempel på, hvordan man kan kombinere landskabsarkitektur og kunst og tilføre nye oplevelser i byrummet. Jeg håber, at mange vil tage Arkenwalk til sig, sådan at ruten bliver en del af hverdagslivet i området, siger Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania.

ARKEN glæder sig over ny kunststi

Også ARKENs direktør, Christian Gether, er glad for den nye kunststi:

- Med Arkenwalk er Arkens store drøm om at gøre vores gæsters vej fra Ishøj Station til ARKEN til en sjov og tankevækkende kunstoplevelse gået i opfyldelse. De legende, finurlige gadelygter af kunstneren Jeppe Hein stemmer overens med den måde, som vi ønsker at møde vores gæster på,« siger ARKENs direktør, Christian Gether, der sætter pris på den store opbakning fra Ishøj Kommune og Realdania, som har gjort den nye attraktion mulig.

Med den nye Arkenwalk er der nu en ekstra god grund for museets besøgende til at benytte kollektiv trafik, cykle eller gå fra Ishøj og videre til ARKEN.

Lav eller leg, du er en kunstlygte

Til indvielsen den 18. august bliver det nu borgerne og de besøgendes tur til at være kunstneriske med de røde lygter. På dagen vil Arkenwalk være flankeret af flag, kaffe- og istrucks, hvor man ud over is og kaffe også kan få flyeren med historien om ARKENWALKS tilblivelse og en konkurrence.

Konkurrencen går ud på, at man til Ishøj Kommunes sociale medier indsender et foto, hvor man poserer som en lygte, tegner en lygte, fortæller en historie, laver en perleplade, en papmachéfigur eller noget helt andet. Så længe det er et kreativt bidrag om ARKENWALKS knaldrøde kunstlygter, er man med i konkurrencen om at vinde præmier for store og små. Læs mere om konkurrencen på www.ishoj.dk under arrangementer.