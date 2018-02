Indkøring på hæverplads starter lovende

Holdet hæver og anfører gennem de seneste ti år, Eva Bang vil snart blive bænket for en periode. Den 27-årige spilstyrer er gravid og den voksende mave vil snart tvinge hende til at overlade roret til canadiske Emily Betteridge, som er hentet til holdet fra starten af det nye kalenderår.

Samarbejdet mellem hæver og angriber er nok det sværeste element i volleyball og normalt starter indkøringen af dette et par måneder før sæsonstart og begynder først for alvor at køre optimalt efter endnu et par måneder. Emily Betteridge står således over for en stor opgave, når hun nu snart skal overtage ansvaret med kort varsel. Heldigvis har starten været lovende.