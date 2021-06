Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Indfører parkerings-forbud langs flere veje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indfører parkerings-forbud langs flere veje

Sydkysten - 25. juni 2021 kl. 14:23 Af Søren Schaadt Larsensoeren.larsen@sn.dk Kontakt redaktionen

Vallensbæk: Parkering langs Promenaden og Kløvervænget i Vallensbæk bliver forbudt. Det besluttede kommunalbestyrelsen onsdag.

Jan Høgskilde (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget, forklarede, at parkeringen i området længe har været et problem:

- Oppe på Promenaden holder de uhensigtsmæssigt. Vi må derfor lave et parkeringsforbud deroppe, og så må vi se, om det skal laves alternative løsninger, forklarede han, da han fremlagde sagen for kommunalbestyrelsen.

Over de sidste par år har forvaltningen modtaget flere henvendelser fra borgere, som er bekymrede over antallet af personbiler og varevogne, som holder i området - specielt på Promenaden, men delvist også på Kløvervænget. I sagsfremstillingen skriver forvaltningen, at man I Firkløverparken i efteråret besluttede, at man ikke må parkere køretøjer tungere end 3.100 kilo. Det betyder, at varebiler over denne grænse bliver parkeret på Promenaden. Dertil tyder det, ifølge forvaltningens fremlægning, på, at biler fra Firkløverparken bliver parkeret ud for passagen foran Firkløverparken. Der betyder, at den ene side af vejen bliver spærret for de beboere, der skal til og fra Promenaden og Kløvervænget.

Det har været et problem for borgerne i området, som løbende er blevet diskuteret med politikerne:

- Den her sag har fyldt i mange år. Jeg har været oppe at besøge dem. Vi har haft timelange eftermiddag/aftenmøder om problemet. Med hensyn til trafiksikkerheden, er vi glade for, at vi gør noget nu. Alene det, at det er farligt, at passere vejene, gør at vi skal gøre noget nu, lød det fra Martin Nilson (S).

Kenneth Kristensen Berth (DF) forklarede, at der kunne være andre årsager til, at folk er nødt til at parkere langs Promenaden og Kløvervænget:

- Vi har urealistisk lav p-normering og, der bygges uhyre tæt i denne kommune. Der er ikke mange kvadratmeter til overs, når vi bygger. Og der er ikke plads til, at folk parkerer deres køretøjer i nærheden af deres boliger, sagde han og støttede forslaget om forbud:

- Den rigtige beslutning er, at vedtage dette p-forbud - og så må vi jo se, hvor de her køretøjer så lander henne, for et eller andet sted skal de jo være.