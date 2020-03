Indbrudstyv fik bid i ballen

En indbrudstyv fik et bid i ballen, da han forsøgte at løbe væk fra en af politiets hunde. Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet fik klokken 01.26 natten til torsdag anmeldelse om et indbrud i Rema 1000-forretningen på Greve Centervej. På en overvågningsvideo kunne politiet se to mænd begå indbrud og efterfølgende køre fra stedet i en bil.

Tyvenes bil spottede en hundepatrulje lidt senere på natten. Efter en biljagt smed de to tyve bilen ved Høje-Taastrup Station, hvorefter de forsøgte at løbe fra politi og hunde. Det lykkedes for den ene tyv, som fik mast sig gennem et hegn og dermed skabt afstand til ordensmagten, mens den anden endte med at blive stoppet af politihunden.

Tyven, som blev bidt, er en 23-årig mand fra Høje-Taastrup.