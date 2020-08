Torsdag er der to hændelser på Midt- og Vestsjællands døgnrapport for Greve. Foto: Thomas Olsen

Indbrudstyv anholdt

Her hoppede en 20-årig mand fra Greve over et hegn og befandt sig derefter i et materielgård. Der blev ikke stjålet noget, og efterfølgende blev manden anholdt af politiet, som stoppede ham i en nærliggende have.