Indbrudsbølge rammer Strandvejsområdet

På Nemovej blev der stjålet damesko, da der mellem lørdag og søndag var indbrud. Her blev et vindue til et gæsteværelse brudt op.

Det er endnu for tidligt at afgøre, om der er en sammenhæng mellem de mange indbrud, men det er noget af det, politiet nu vil undersøge nærmere.

- Vi kigger selvfølgelig på det geografiske aspekt, og her kan man se, at de er sket indenfor relativt kort afstand, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

- Derudover ser vi også på, hvilke tyvekoster der er tale om, siger han.

Alle indbruddene er sket i løbet af en weekend, hvor familierne måske har været bortrejst eller væk i en længere periode, og derfor kan det være svært at gardere sig mod indbrud.

Men, forklarer Martin Bjerregaard, så er vi netop skiftet til vintertid, og det betyder, at tyvene har endnu bedre arbejdsvilkår i hverdagene, hvor det mange gange er helt mørkt, inden folk kommer hjem fra arbejde.

- Et godt råd er at investere i såkaldte tænd og sluk ure, som man kan indstille til at tænde lyset i huset på bestemte tidspunkter. På den måde kommer det til at se ud som om, at der er nogen hjemme, og det betyder måske, at tyven springer huset over, siger Martin Bjerregaard, der oplyser, at den periode vi netop går ind i nu, er højsæson for indbrud.