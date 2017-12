Indbrud i frisørsalon

Natten til fredag var der indbrud i frisørsalonen Stender i Solrød Center. En gerningsperson kom ind ved at knuse glasset i hoveddøren og har været rundt i salonen. Det er endnu uvist, om der er stjålet noget, oplyser Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands politi. Indbruddet skete klokken 04.02, hvor salonens alarm gik, og ifølge Martin Bjerregaard viser overvågningsbilleder fra stedet, at der er tale om en mand iført joggingtøj og kasket, som har været rundt i salonen. Desuden kan der være to andre gerningspersoner, da der på overvågningen ses skygger af to personer, der stod uden for salonen, forklarer han.