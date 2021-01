Borgmester Henrik Rasmussen (K). PR-foto

Ikke et ledelses- problem: Mobning tager tid at blive fri for

Sydkysten - 28. januar 2021 kl. 17:32 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Vallensbæks Borgmester Henrik Rasmussen (K) mener, at distriktslederen fungerer godt og understreger, at de ikke bliver afskaffet. Han forklarer, at indsatsen mod mobning hører ind under den daglige ledelse, mens distriktslederen har det overordnede strategiske ansvar for skolerne.

- Det er der kæden hopper af, for specielt Kenneth (Kristensen Berth, red.). Har man problemer, som mobning, så er det ens daglige leder, man går til, siger Henrik Rasmussen.

Han mener ikke, at løsningen på mobbeproblemet er et kvikfix, hvor man ændrer ledelsen og sætter nogle retningslinjer:

- At sige, at mobning ikke kommer til at ske ved at ændre ledelsen, det, tror jeg, er utopi. Vi tager det hamrende seriøst. Vi accepterer overhovedet ikke mobning. Mobbesager er komplekse, og sagerne skal afdækkes. Der er individuelle forhold indenfor de forskellige sager. Mobning er ikke bare en virus man kan vaccinere mod eller undgå ved at lave en masse regler. Det kan kræve, at der kommer specialuddannede folk, som tager affære. Det kræver kendskab til sagerne, og det kan den nære ledelse være en del af, siger Henrik Rasmussen.

Han forklarer, at man har valgt distriktsleder-løsningen for at ledelsen kommer tættere på børn og forældre, samt for at sikre, at institutioner og skoler arbejder tættere sammen, så overgangen mellem disse bliver lettere for børnene og deres forældre.

Ikke et ledelsesproblem

Annette Belling er distriktsleder for Vallensbæk Skole og de tilhørende institutioner. Hun kan, som borgmesteren, ikke genkende beskrivelsen af, at skolerne er blevet ringere efter indførslen af distriktsledere - tværtimod:

- Vi taler samme sprog nu fra dagpleje og børnehave og op i skolen. For eksempel kan vi følge de børn, som har særlige behov, hele vejen fra de er helt små til de kommer godt ud på den anden side. Vi taber ikke nogen i overgangene, siger hun.

Annette Belling kender ikke til, at mobningen skulle være blevet værre. Hun erkender dog, at der sker meget på de sociale medier, som bekymrer i den retning:

- Der er sket en voldsom udfordring på de sociale medier, som kan være svært belastende for børnene. Det er en opgave, som er kommet til at fylde mere, og det er den over hele landet, forklarer Annette Belling. Hun mener dog ikke, at det falder tilbage på ledelsesstrukturen. I stedet er det op til den lokale daglige leder at tage problemet op.

