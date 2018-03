Igen indbrudsserie i varebiler: Se hvor tyvene slog til

I fire ud af de fem tilfælde havde tyvene benyttet den typiske fremgangsmåde, når det kommer til indbrud i varebiler: En rude til kabinen bliver knust, hvorefter tyven kan trykke på knappen til at åbne varerummet. For at undgå den slags tyverier anbefaler politiet derfor, at man parkerer sin varebil på et oplyst sted, gerne med skydedør og bagklap op ad en mur, så de ikke kan åbnes. Desuden er det vigtigt at mærke sit værktøj, for det gør det nemmere for politiet at bevise, at genstandene er blevet stjålet, når de eksempelvis standser en mistænkelig bil midt om natten.