Iftar blev fejret med manér på Sydkysten Gymnasium

Ishøj: For første gang i mange år blev der i sidste uge afholdt Iftar på Sydkysten Gymnasium, og det har været en kæmpe succes. I løbet af tirsdag, onsdag og torsdag var næsten alle elever forbi til et lækkert måltid mad og en god snak med venner og klassekammerater. Det falder på et tørt sted, ifølge skolens rektor Camilla Kofod:

- Vi har valgt at afholde Iftar, så eleverne får mulighed for at være lidt sociale, her post corona. De har jo ikke set hinanden i flere måneder, så der har været stor tilslutning, og eleverne har været så glade og taknemmelige

Iftar afholdes i forbindelse med ramadan, en månedlang faste i den muslimske højtid. Når solen går ned, må man bryde fasten, og dette måltid kaldes iftar.

- Vi har en meget divers elevgruppe, og det vil vi gerne fejre. De kommer fra alle mulige forskellige steder, så et arrangement som dette kan virkelig samle os alle. På den måde kan vi nemlig møde nogle af eleverne i deres egen kultur, og det passer bare bedre til dem, forklarer Camilla Kofod

Også eleverne var tilfredse middagen.

- Det er virkelig hyggeligt at lave ting sammen, især når man er gået glip af så meget. Man har mistet mange minder, man ellers skulle have skabt sammen i de her år. Og det er fedt,at man kan nå at ses, inden alle spredes ud og skal starte på alt muligt nyt. Så er det jo ikke sikkert man får snakket så meget sammen længere, udtaler Hace, en elev i 3.g.

Alt i alt et succesfuldt event, så mon ikke det bliver en ny, fast tradition på Sydkysten Gymnasium.