Se billedserie Modelskibsklubben blev hædret for årets mange medaljer, og efterfølgende blev de fotograferet sammen med borgmesteren. Foto: Søren Schaadt Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Idrætten blev fejret i Vallensbæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Idrætten blev fejret i Vallensbæk

Sydkysten - 28. februar 2020 kl. 18:14 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Verdensmesterskaber, Danmarksmesterskaber, Nordiske Mesterskaber og Sjællandsmesterskaber blev fejret på Egholmskolen. Alle kommunens gode idrætsresultater fra 2019 blev fremhævet og fejret, mens udøverne fik en lille pokal og en lykønskning af borgmesteren.

- Der var desværre ingen Europamesterskaber, så det må I arbejde på i år, lød det kækt fra borgmester Henrik Rasmussen (K) til salens store fornøjelse. Et par hundrede af kommunens bedste atleter og trænere var samlet for at fejre kommunens eliteidræt og de 295 medaljer, udøverne til sammen har vundet i løbet af det år, der netop er gået.

- Det er vigtigt at hædre bredde og elite. Idrætten og foreningslivet gør en forskel, og er med til at skabe rammerne om et godt liv her i Vallensbæk Kommune. Det giver gode relationer og så er det sjovt, og mange af de her unge mennesker vinder, fordi de har det sjovt. Derfor fejrer vi foreningerne, de gør det muligt. Jo stærkere foreninger, jo stærkere står vi sammen, det er vigtigt for kommunen, siger borgmesteren, som havde en travl aften:

Han råbte personligt alle medaljetagere og trænere op, og løb op og ned ad scenen for at få taget billeder med samtlige klubber.

Masser af vindere Nede i salen var udøvere fra alle mulige forskellige idrætsforeninger med. Fodboldspillere, svømmere, rulleskøjteløbere, kapgængere, golfspillere og fra modelskibsklubben: Blandt andre havde modelskibsklubben haft et flot år. Ved VM i Ungarn kom de hjem med en fjerdeplads og en 13. plads, og til DM havde de næste ryddet bordet.

- Vi sejler DM på bane på tid, hvor det blandt andet handler om præcision. Til DM vandt vi 14-15 medaljer af 26, forklarede Mogens Krohn, som er sejlende bestyrelsesmedlem i klubben.

Hele holdet fra klubben var på scenen, for at blive lykønsket af borgmesteren.

- De har et godt fællesskab, men bliver tændt af konkurrence, når deres både går i vandet, lød det fra Henrik Rasmussen om sejlerne fra modelskibsklubben, samt deres trænere.

Udover udøvere fra lokale klubber, blev også et par kæmpere fra Albertslund Teakwondo-klub, nogle spillere fra Gladsaxe Softball og Baseballklub og Solrød Badminton, samt løbere fra Skiklubben Hareskov hædret, da de bor i Vallensbæk.

Blandt de stærkest repræsenterede på aftenen var vandsportene, som også havde haft et flot år, og da sport på vand er blandt Vallensbæks største sportsgrene, kunne borgmesteren også glæde dem med, at de nu har fået mere plads:

- Med alt det regn, der er faldet, kan I nu dyrke jeres sportsgrene mange flere steder i kommunen. Kom ikke og sig, at vi ikke gør noget for jer, lød det til stor morskab for forsamlingen.