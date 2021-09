Idrætsdag for gymnasieelever: En eksplosion af glæde, farver og larm

Efter kampene handler det om at komme hjem i en fart for alle elever. De skal have vasket maling, glimmer og hårfarve af, og de skal have hentet borddækning til klassemiddagen i kantinen. For dagen afsluttes med et brag af en aften. Mandag morgen er til gengæld ikke så stort et brag. Her er eleverne trætte, men til gengæld har fællesskabet i de fleste klasser fået endnu et nøk opad, og den slags nøk kan eleverne kun få for lidt af her i 2021: De vil være sammen. I det samme fysiske rum.