Idræts- og fritidslivet blev hædret ved Greve Awards

- I dag skal vi fejre og hædre alle jer, som gør en fantastisk indsats for idræts- og fritidslivet i Greve Kommune. Jeg fået lov til at byde velkommen til den allerførste gang, hvor vi skal holde Greve Awards. Det bliver en aften, hvor vi skal klappe meget, vi skal være stolte sammen og til sidst skal vi spise god mad sammen. Og det er jo alle jer, som er hovedpersonerne. Alle jer frivillige og ledere, som gør vores kommune til et fantastisk sted at bo. Jeres engagement betyder, at børn og voksne kan dyrke alverdens sportsgrene og fritidsinteresser. Og så betyder jeres engagement også, at vi både har holdånd og sammenhold på kryds og tværs af bydele og alder. Så det allervigtigste, jeg vil sige i dag, er tak.