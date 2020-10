Hyggesejlads og benhårdt race i modelbådeklubben

Bygger selv med pincet

Når Vallensbæk Modelskibsklub mødes, har alle en båd med - de fleste har endda flere med. Men det er ikke alle, der sætter både i vandet. For mens nogle benytter tiden med at sejle, pakker de andre deres både ud og så bliver detaljerne vist frem og diskuteret.De fleste bygger nemlig selv deres både, og nogle er mere ambitiøse end andre.- Jeg har selv lavet den her, siger en, som ikke introducerer sig nærmere. Det er en politibåd, med blink og mange små detaljer.- Jeg har selv støbt skroget ud fra en tegning, jeg fandt hos en skibsbygger og så selv fik tilpasset, så det fungerede, fortæller han og forklarer, at han plejer at tage et halvt år om at bygge et skib.- Der går noget tid med det. Der er en hel del arbejde med pincet og den slags, siger han, mens han viser, hvordan båden har indbygget sirene og blinklys, som er bygget præcist, som det ville se ud i virkeligheden - og i korrekt skala.- Da jeg sejlede med den første gang, satte jeg sirenen til, og så begyndte folk at kigge op mod vejene for at se, hvor udrykningen kom fra, siger han med et grin.Han er langt fra den eneste, som har lagt en masse vinteraftener i hobbyen, og hvor nogle vælger at støbe det hele fra bunden, vælger andre at købe samlesæt, hvor man stadigvæk skal montere motor eller binde alle trodserne (snorene) fast.- Jeg har en interesse i at sidde og hygge, og så se, om alt det man laver, er ok, siger Steen Høj Rasmussen. Hans sejlbåd er et samlesæt, men han interesserer sig for at bygge skibe, og derfor er snakken, for ham, om bådbyggeriet en stor del af det, at komme i modelskibsklubben.- Man sidder derhjemme i hobbyrummet og arbejder på skibene, og der opstår forskellige udfordringer. Og her snakker vi så om, hvordan man løser de forskellige udfordringer bedst muligt, fortæller Steen Høj Rasmussen.Han forklarer, at man kan komme i gang med modelskibssejlads for cirka 2.500 kroner - båden ligger omkring 1800 og teknikken koster mellem 500 og 700 kroner.- Man kan købe brugt radioudstyr, siger Steen Høj Rasmussen og henviser til den store sender, som de alle styrer bådene med.Bendt Rodens båd, som han bruger i konkurrerer, er et byggesæt, men der er alligevel ændret lidt på designet:-Jeg modificeret den: Jeg har sat en større køl på og monteret en ekstra skrue, så den på den måde er blevet mere manøvredygtig, forklarer han.