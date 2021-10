Send til din ven. X Artiklen: Hyggelig og sjov efterårsferie i Ishøj By Center Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hyggelig og sjov efterårsferie i Ishøj By Center

Sydkysten - 13. oktober 2021 kl. 06:13 Kontakt redaktionen

Den 18. oktober starter børnenes efterårsferie, og du kan gøre dagene ekstra sjove med en af de populære feriebilletter i Ishøj By Center, som i år indeholder både en tur i biografen, et besøg på Bamsefabrikken, entrébillet for en voksen til Arken i følgeskab med et barn, et spil minigolf og spændende og lækre gaver i butikkerne.

Feriebilletten i Ishøj By Center har i flere år været et kæmpe hit , så selvfølgelig er den også på programmet i år, når skolerne lige om lidt ringer ud til en hel uges efterårsferie. Og så er det jo dejligt, at der i lokalområdet findes et fantastisk tilbud til alle de mange børnefamilier.

- Vi er glade og stolte over at kunne tilbyde alle familier i Ishøj og omegn en så spændende og god feriebillet i år. Der er jo ingen tvivl om, at mange familier skal være hjemme og vil være på udkig efter underholdning til deres børn, og så er det en god følelse at kunne tilbyde så fantastisk et produkt og så til forholdsvis få penge", udtaler center marketing manager Vibeke Lønborg.

Som noget særligt har også de voksne mulighed for at købe en feriebillet, så forældre eller bedsteforældre kan tilbringe nogle hyggelige stunder sammen med de små - f.eks. på centrets nye minigolfbane eller i biografen.

Feriebillet til børn og voksne

Feriebilletten til børn koster 100 kr. (værdi 400 kr.), og med den i hånden kan alle børn op til 15 år lave deres egen bamse på Bamsefabrikken, se en premierefilm i Ishøj Kulturium Biograf, spille minigolf og gå på gavejagt i centrets butikker. Børnebilletten kan imidlertid også tages med på Arken, hvor den giver fri entré til en medfølgende voksen.

Voksenbilletten koster 75 kr. (værdi 135 kr.) og er inkl. en biograftur, minigolf og kaffe.

Billetterne kan købes hver dag i efterårsferien i Ishøj Kulturium Biograf og i Bamsefabrikken fra kl. 10 og gælder fra 18.-22. oktober.

En hyggelig feriedag i Ishøj By Center frister også med lidt godt at spise eller ferieforkælelser som varm kakao, lune sandwiches eller en stor is. Spisesteder og cafeer som for eksempel Ib´s Juice, Café A, Shawarmahouse, KFC, Kyoto Sushi og Queens Salad har masser af lækkerier på menuen og glæder sig til at tage imod alle de glade familier.