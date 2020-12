I året 1153 landede Venderne med en stor flåde ved Sjællands østkyst ? efter alt at dømme ved Karlslunde ? for at gå imod Roskilde. Kongens tro mand Radulf var den første der kom ud mod fjenden; han opholdt dem med snak, til han fik undsætning af Svend. Snart begyndte et slag, hvori der deltog både fodfolk og ryttere. Sejren skiftede; men slaget endte med Vendernes flugt tilbage til stranden, hvor deres skibe lå. Fotograf: L. Rasmussen, Haudrup. Foto: Greve Museum

Send til din ven. X Artiklen: Hvor meget kan man ane af middelalderen i dag? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvor meget kan man ane af middelalderen i dag?

Sydkysten - 24. december 2020 kl. 10:17 Kontakt redaktionen

Af Allan Jørgensen

Mindestenen fra 1925 er placeret ved aktiestykket, hvor stranden har været en landingsplads ved Karlslunde med en meget lang historie. Ud for kysten er der en meget stor vanddybde, fordi en smeltevandflod i Istiden løb mod Roskilde. Vejen mellem byen og bugten er her den korteste og forløber, fordi det er det gamle flodleje uden de store bakker op mod Roskilde. Det giver gode muligheder for at sejle helt tæt på kysten, så relativt store skibe kan aflæsse varer eller hente den stedlige produktion. I middelalderen var hele Øresund fra Skanør til Helsingør/Helsingborg stedet, hvor høstsilden fra Østersøen søgte til Nordsøen. Store mængder sild, så store, at de til tider kunne skovles op i fiskerbådene, kom regelmæssigt år efter år. Silden blev fanget og fra hovedmarkedet i Skanør fragtet over hele Europa som spegesild. Produktionen fandt sted i hele området, således fik Roskildebispen afgift af de sild, der forhandledes på stranden. Selve togtet fandt sted ved høsttide (Radulf forvirrer venderne ved at ride ind og ud af det høje korn), så der har sikkert været aktivitet på stranden, og således også mulighed for vendiske spioner til at søge oplysninger om forsvarsforholdene. Landsbyerne lå i tilpas afstand fra stranden til at undgå piratoverfald og kirkerne i Kildebrønde, Greve, Karlslunde og Tune er alle byggede før 1157 af granit, kridt eller andre naturmaterialer. Især er området omkring Karlstrup Kirke, som er en ret sen kirke, interessant, fordi der ved kirken er en borgruin (en måtte), og i nærheden rester af et endnu ældre ikke udgravet anlæg. Borgene kunne fortolkes som forsvarsværker af vejen til Roskilde. Slaget ved Karlslunde strand fandt altså sted mellem Roskilde og Køge Bugt, venderne blev jaget fra Roskilde, og ud over klinten et sted på kysten.

Roskilde var i middelalderen centreret omkring domkirken (ikke den nuværende, men en mindre, som lignede Tveje Merløse kirke). Borgen lå på den østre side af fjorden, Haraldsborg efter Svends onkel Harald Kesje (ødelagt og afbrændt 1135), og på den vestre side ligger Sct. Jørgensbjerg kirke en af de ældste stenkirker i Danmark. Neden for domkirken, (der hvor vikingeskibsmuseet i dag ligger) ligger et område ud mod fjorden som kaldes Vindeboderne, formentlig en af de talrige handelspladser, hvor venderne handlede og havde en mere eller mindre permanent beboelse. Venderne havde således rig adgang til oplysninger rundt omkring i landet, men denne gang var deres oplysninger ikke gode nok. Saxo skriver, at vendernes ryttere næsten når op til Roskilde, da Radulf er meget hurtig til ene mand at optage kampen. Efter et stykke tid, når forstærkningerne frem og det lykkes kong Svend og hans følge (hird) at slå vendernes rytteri og fodfolk tilbage mod kysten. Rytteriet, som flygtede i første omgang, genoptog kampen fra baghold, Men det lykkes at trænge dem tilbage mod en klint, hvor de vendiske ryttere hovedløst flygter ud over klinten. Det eneste sted, det kan have været, er mellem Mosede havn og Fort (Mosede Fort, som egentlig er et batteri, er anlagt for at forhindre en eventuel fjendtlig landgang ved aktiestykket), hvor handelspladsen lå. Det lykkes dog den vendiske flåde at sejle væk, selvom Saxo skadefro bemærker, at der knap nok er mænd tilbage til at manøvrere med skibene.

Handelspladsen må have haft en vis betydning, idet den omtalte borg ved Karlstrup har haft en vis størrelse. Det, der i dag er tilbage ligner en gravhøj, men har været fundament for et trætårn, der dels har været det sidste tilflugtssted for borgens forsvarere, men som også ved den høje beliggenhed, har fungeret som overvågning af landingsstedet og vejen til Roskilde. Borgen og kirken, der stammer fra 1150'erne, består af tårnet, som lå omgivet af en voldgrav og på den nuværende kirkegård lå et par huse, til at starte med af bindingsværk, men de blev afløst af murstenshuse. Ned mod bækken lå forborgen, som ikke er særligt undersøgt, men man ved, at der har været mindst to møller, heraf navnet Møllebækken. Kirken lå uden for borgen, den er bygget af kridt, og har beholdt sit romanske flade loft, men ingen af de oprindelige vinduer. Koret er overhvælvet, det er sket senere i gotisk tid ca. 1400-1500, der har oprindeligt været fladt loft. Hvis man via tårnet går op på loftet kan man i hjørnet af koret mod nord se en vindeltrappe, der har ført fra korgulvet op på loftet. Anlægget hører til de få middelalderlige anlæg i området. Borgen er brudt ned og forladt efter et parhundrede år. Det er nærliggende at gætte på, at Dronning Margrethes (I) forbud mod adelige borge fra 1396 er anledningen til at borgen forsvinder, og kirkegården breder sig på dens område. I dag forhindrer gravfreden en fuldstændig udgravning.

Venderne som jo både var venner og fjender boede ved kysten af Østersøen fra Holsten til det nuværende Polen. Men de vendiske folkeslag blev presset af tyskerne sydfra, idet de tyske markgrever ekspanderede nordpå. Således er Lübeck grundlagt af venderne, men erobret af tyskerne. Det førte til, at venderne ekspanderede mod danske kyster og bosatte sig blandt andet på Lolland og Falster. Stridighederne om herredømmet i Danmark, der startede ved Svend Estridsøns død (1074) og til Valdemar d. Store magtovertagelse i 1157 efter slaget på Grathe Hede, betød, at grænseforsvaret ikke blev foretaget effektivt, og at venderne kunne hærge kysterne. De fleste plyndringer fandt sted under kong Niels 1104 til 34 og under krigene i Danmark 1134-1157. Da borgerkrigen er afsluttet, fører Valdemar d. Store og Absalon kampen over på fjendens jord, idet man erobrer øen Rügen og borgen Arkona, som var vendernes hovedhelligdom, Rügen er derefter en del af det danske rige. Vendertogterne hører man fra det tidspunkt ikke mere til i historieskrivningen.

I dag kan man tage på tur til de middelalderlige kirker i landsbyerne, som stadigt er bruges til kirkelige handlinger i Greve, Karlslunde, Karlstrup, Kildebrønde og Tune. De er alle påbegyndt omkring kong Niels' tid, og har tilbygninger i form af tilbygninger af teglsten tårn, våbenhus og måske sakristi. Vinduerne er normalt også ændrede, og i nyere tid, kan misforståede restaureringer have medført mærkelige ændringer. De største ændringer i kirkerummet skyldtes dog reformationen i 1536, hvor inventaret blev forandret i de følgende år til det, der normalt ses i dag stolerækker, prædikestol og alter/altertavle. Døbefontene er normalt de gamle romanske, men de er flyttet op i koret, de stod oprindeligt ved kvindeindgangen mod nord i kirkeskibet.