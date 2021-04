Send til din ven. X Artiklen: Hvor godt kender du Greve? Waves sætter gavekort på højkant i quiz om kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvor godt kender du Greve? Waves sætter gavekort på højkant i quiz om kommunen

Sydkysten - 28. april 2021 kl. 16:15 Kontakt redaktionen

Greve: I WAVES Shoppingcenter fejres genåbningen med en stor konkurrencequiz, der giver kunderne mulighed for at vinde gavekort til centret til en samlet værdi af 20.000 kr. Quiz'en tester kunderne i viden om WAVES og Greve og omegn.

I WAVES Shoppingcenter er der både gensynsglæde og gavehumør i luften, efter at centret har fået lov til at genåbne. Genåbningen fejres nemlig med en storstilet konkurrence, hvor kunderne har mulighed for at vinde gavekort til centret til en samlet værdi af 20.000 kr.

- Vi kan ikke få armene ned over at være åbnet op igen. Vi har savnet både butikker og kunder helt vanvittig meget, siger centerchef Pia Murmann Løhndorf

- Det har været nogle lange og seje måneder i centerbranchen, men nu er der lys for enden af tunnelen - og det skal selvfølgelig fejres.

Der er stillet 17 gavekort på højkant til en samlet værdi af 20.000 kroner, og på bedste corona-vis, får kunderne mulighed for både at deltage i centret og hjemme fra sofaen. Konkurrencen kører fra 26. april til 16. maj, og man deltager via centrets hjemmeside eller på skærmen på Centertorvet eller Informationstorvet i WAVES.

I quiz'en testes folks lokale viden om Greve og omegn - og også deres viden om centret. Alle som deltager, er med i konkurrencen og man behøver ikke engang at svare rigtigt for at deltage.

- Det seneste år har givet os mulighed for at reflektere og sætte endnu mere pris på det fællesskab, som vi her i WAVES er en del af. Vi har derfor valgt at lancere en konkurrence, hvor Greve er omdrejningspunktet, fordi vi er utroligt stolte over at være lokalt forankret - stolte af at være en del af Greve og omegn og det stærke fællesskab, som området repræsenterer. Og jeg vil da opfordre alle til at se, hvor godt de egentlig kender deres egen by, afslutter centerchefen med et smil på læben.

Gensynsglæde, afspritning og nu også gavekort-regn. WAVES glæder sig til at tage imod kunderne - selvfølgelig på coronasikret vis - samt at se, hvem der løber af med de 17 gavekort, når vinderne trækkes 17. maj.