Hvis man er lidt nede, så får man en lille snak pleje. Vallensbæk kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje til borgerne. En af dem er Ida på 87, som er glad for den hjælp, hun får.

Sydkysten - 25. november 2020

Vallensbæk: Det er tidligt på eftermiddagen, regnen siler ned udenfor, men inde i Idas stue er der dejligt varmt og hyggeligt. På bordet pynter lyserøde roser, og familiebilleder og nips skaber hygge i det lille hjem.

Ida er 87 år og bor i ældreboligerne Pilehavehus i Vallensbæk. Her har hun boet i tre år. Ida har gennem årene arbejdet med alt fra landbrug og køkken til hotel og forretning. Hun har familie tæt på sig, som besøger hende jævnligt.

Ida spiser varm frokost i caféen i Pilehavehus, træner sine ben og klarer det meste selv. Støttestrømperne har hun dog svært ved at klare selv, og derfor får hun hjælp af hjemmeplejen hver dag. Hjemmeplejen hjælper hende også med at komme i bad og gøre rent.

- Jeg er glad for at få hjælp, og jeg synes, de er søde og rare mennesker med godt humør, siger Ida.

Omsorg og nærvær

I hjemmeplejen i Vallensbæk lægger de stor vægt på omsorg, nærvær og den personlige kontakt. For Christina Løfqvist, der er afdelingsleder i hjemmeplejen i Vallensbæk Kommune, betyder det meget, at medarbejderne er opmærksomme og imødekommende i deres daglige dialog med borgerne. På den måde er de med til at skabe tryghed i borgernes hverdag.

Det er noget, Ida mærker, når hun har besøg af hjemmeplejen - særligt når hun får besøg af dem, hun kender godt:

- Jeg er godt tilfreds. De er meget søde. Og er der for eksempel en dag, hvor man er lidt nede, så får man en lille snak med dem, fortæller Ida smilende.

Christina fortæller, at det er vigtigt, at borgerne mødes med respekt og anerkendelse og også en ydmyghed over for deres ønsker og behov.

- Vi er i hjemmeplejen altid rigtig glade for at høre, at vores borgere oplever os som omsorgsfulde og med godt humør. Vores borgere har et langt og til tider hårdt liv bag sig, og hvis vi på nogen måde kan bidrage til, at deres hverdag bliver så tæt på deres ønsker som muligt, har vi gjort en god indsats. Er der dage hos en borger, der kræver en ekstra indsats, så prøver vi at gøre det, der skal til. Vi er til for borgerne, afslutter Christina Løfqvist.