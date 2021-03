Send til din ven. X Artiklen: Hvem holder Ishøj grøn? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvem holder Ishøj grøn?

Sydkysten - 22. marts 2021 kl. 16:51 Kontakt redaktionen

Ishøj: Efter et års pause er Ishøj Kommune igen klar til at uddele den traditionsrige Klima- og Miljøpris, som i år skal gå til en person eller virksomhed, der gør noget særligt for det grønne

Kender du en person, forening eller virksomhed, som gør en aktiv indsat for at gøre Ishøjs naturlige omgivelser grønnere? Så har du nu mulighed for at indstil-le vedkommende til Ishøj Kommunes Klima- og Miljøpris 2021.

Ishøj Kommune er nemlig igen klar til at uddele den traditionsrige pris, og derfor opfordrer Ishøjs grønne råd, Grønt Råd, at byens borgere kommer med kandidater senest den 1. maj 2021.

For at komme i betragtning kan man eksempelvis have fokus på:

- Hvad man spiser (mere bæredygtig kost, lokale råvarer, mere plantebaseret)

- Hvad man forbruger (kører mindre motoriseret, genbruger tøj og andre ting i hjemmet)

- Affaldshåndtering

- Giftfri pleje af arealer, eksempelvis haver eller havearealer

- Pleje af arealer, så naturen bliver mere mangfoldig.

- At Ishøj Kommune råder over en masse dejlige, indbydende grønne arealer er ikke længere nogen hemmelighed. Men der er samtidig behov for, at vi aktiv gør en indsats for at bibeholde og øge biodiversiteten af de herlige omgivelser, som vi borgere også drager stor nytte af året rundt. Derfor vil vi gerne belønne en person, forening eller virksomhed, som i særlig grad bidrager til at holde Is-høj grøn og måske endda gør den endnu mere grøn, siger Tommy Olsen, der er formand for Grønt Råd.

Sådan deltager du

Skriv en mail til Grønt Råds sekretariat på gf@ishoj.dk, hvor du indstiller din kandidat, hvad denne gør af særlige tiltag og hvorfor det skal belønnes med årets Klima- og Miljøpris.

Grønt Råd opfordrer til, at man vedhæftet et eller flere fotos eller andet bevis, som kan eksemplificere, hvad indsatsen har af effekt.

Der er frist for indstilling af kandidater den 1. maj, 2021 og udvalgte kandidater får direkte besked i maj, mens vinderen offentliggøres den 7. september, hvor prismodtageren vil modtage en præmie på 5.000 kroner.

Om Grønt Råd

Det er Grønt Råd, der indstiller kandidater til Ishøj Kommunes Klima- og Miljø-pris til Grønt Råd. I Grønt Råd sidder repræsentanter for en række grønne for-eninger og organisationer i Ishøj samt Ishøj Kommunes Klima- og Miljøudvalg.

Ishøj Byråd uddeler Klima- og Miljøprisen i november efter indstilling fra Grønt Råd.

Du kan læse mere om Grønt Råd på ishoj.dk/grøntforum.