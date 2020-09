Hvad er der med det der stand up paddle?

SUP-sikkerheden skal være i top

At SUP er blevet voldsomt populært, mærker man i høj grad hos Vallensbæk Kano og Kajak Club.- Der kommer rigtigt mange, der gerne vil prøve at Stand Up Paddle, siger SUP-instruktør John Pedersen, hvilket glæder både ham og Jimmy Buchmann, der er kajak-træner i klubben.- Mange spørger til det, fordi mange snakker om det. Og fordi det er så let at gå i gang med. Man køber jo bare et bræt og en paddel og smider det i vandet, og så er man klar, men mange glemmer sikkerheden, siger John Pedersen.Men mange glemmer sikkerheden, og der er regler:- Det er lovpligtigt at have redningsvest med, når man færdes på vandet, men man behøver ikke have den på - men det er en god idé. De regler gælder også SUP-boards, siger Jimmy Buchmann.Derudover understreger de begge, at man skal tænke sig om, når man færdes på vandet.De har begge oplevet, at folk ikke altid er lige påpasselige, når de eksempelvis bevæger sig ud på lange ture på SUP-boards uden det rette udstyr.- Man skal huske, at man skal vide, hvad man skal gøre i de forskellige farlige situationer, der kan opstå. Hvis man for eksempel falder i vandet, mister en paddel eller man driver til havs, så er det godt at vide, hvordan man håndterer situationen, forklarer de samstemmende.Derfor opfordrer de til, at man prøver SUP i en klub først:- Folk kan lære det her. Sikkerheden er det bedste argument for at prøve det her først, siger Jimmy Buchmann, som forklarer, at klubben giver mulighed for gratis at prøve SUP.Et andet argument er, at man kan prøve forskelligt udstyr, inden man stormer ud og køber alt muligt.Hen over sommeren har klubben haft gratis kurser - igen på grund af sikkerheden, og klubben fortsætter med at give folk, som vil prøve de forskellige vandsports mulighed for tre gratis prøvetimer. Det gælder indenfor rosæsonen, som er fra 1. maj til 30. september.- Folk kan skrive til os på forhånd, så finder vi ud af hvordan og hvorledes. Man kan kontakte os på Facebook og via hjemmesiden, forklarer Jimmy Buchmann.