Husk mundbind: Politiet var på patrulje i S-tog

Bødeblokken blev i lommen, men to personer fik en venlig men bestemt henstilling om at tage mundbind på, da politiet var på coronapatrulje i S-toget fra Solrød Station til Hundige Station og retur igen.

På vejen retur, hvor mange pendlere var på vej hjem fra arbejde, mødte politiet cirka 60 personer, og her var der altså to, der havde glemt at tage mundbindet på.