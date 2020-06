Husejere lå og sov: Indbrudstyve på natterov

Et vindue blev brudt op, og soveværelse og kontor var gennemrodet. Der var formentlig udstigning via vinduet i kontoret, da dette stod åbent. Der er ikke overblik over stjålne genstande.

Et vindue til soveværelset i stueetagen var blevet brudt op, og skuffer og skabe var rodet igennem. Der blev stjålet et Gucci ur og diverse smykker.

På Sortebærvej blev et våbenskab brudt op under et indbrud mellem lørdag og søndag, men ingen våben blev stjålet. Derudover er der ikke overblik over stjålne genstande.