Hus gennemrodet og smykker stjålet

Tirsdag morgen kan Midt- og Vestsjællands Politi melde om to indbrud. Et på Uglevej i Solrød Strand, hvor ukendte gerningsmænd i løbet af mandag eftermiddag eller aften har skaffet sig adgang til en villa ved at afliste en rude i en terrassedør. Inde i huset er der spor efter gerningsmændene i bryggers, soveværelse og badeværelse, hvor skabe og skuffer er blevet rodet igennem. Diverse kasser, smykkeskrin og en urboks er også gennemrodet. Tyvene ser ud til at have forladt stedet samme vej, som de kom ind, uden at stjæle noget.