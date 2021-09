Se billedserie De nye 1.g?ere har allerede holdt ?havefest? på Greve Gymnasium. Et godt tegn på, at coronaen har sluppet sit tag i ?normalen? på det lokale gymnasium. Pressefoto

Hurra for hverdagen på Greve Gymnasium

Sydkysten - 05. september 2021

Skoleåret er kommet godt fra start på Greve Gymnasium, hvor klasselokaler, kantine og gange igen summer af stemmer og aktivitet.

Rektor Mette Trangbæk nyder, at hverdagen er vendt tilbage efter halvandet års forstyrrelser under corona-pandemien.

- En af de første dage, vi var tilbage, var jeg i kantinen i frokostpausen, og dér sad jo en helt masse unge mennesker og spiste frokost. De sad side om side, nogle sad på bordene, nogle omvendt på stolene, og jeg tænkte YES! Det er lige, som det skal være! Alt det, vi ikke har kunnet gøre under coronaen, kan vi nu gøre igen. Nu kan vi alt det, der er kernen i vores arbejde her: Relationerne til eleverne, at give dem lyst til læring, at arbejde med pædagogik og gøre undervisningen vedkommende. De ting har været utroligt svære under nedlukningen, men nu må vi være sammen her igen, og jeg fornemmer, at vi alle - både elever og lærere - værdsætter hverdagen på en lidt ny måde, siger rektoren fra Greve Gymnasium.

Mette Trangbæk fortæller, den lange nedlukning selvfølgelig har givet efterslæb, både når det gælder faglighed og trivsel, men hun er optimistisk:

- Jeg tror, der er lidt efterslæb, men mener også, at man skal passe på ikke at overdrive det. Det, eleverne har manglet, var jo at møde hinanden i hverdagen og komme i skole, så mon ikke det faktisk bliver godt nu, hvor vi kan mødes alle sammen igen?

Gymnasiets nye 1.g'ere har indtil videre haft en helt normal intro-periode med fællesarrangementer, sang, "havefest" på skolen en fredag eftermiddag, og snart også den årlige idrætsdag for alle skolens cirka 1100 elever.

2.g'erne har prøvet at indhente lidt på den sociale front med klassevise ekskursioner, fællesspisninger og overnatninger på skolen.

Rektoren på Greve Gymnasium fortæller, at hun har tre store ting i arbejdskalenderen for det kommende skoleår.

Første punkt er en ny strategi, som skal implementeres.

- Vores nye strategi hedder "med viden, lyst og mod udforsker, udvikler og udvider vi sammen verden". Den strategi skal ud og leve - ude i klasserne og ude ved den enkelte elev. Sigtet er selvfølgelig, hvordan vi giver eleverne mere mod, hvordan vi giver dem lyst til læring, og hvordan vi giver dem så meget viden som muligt.

Andet punkt i rektorens kalender er den politiske aftale om elevfordeling, som blev vedtaget på Christiansborg før sommerferien. Et element i aftalen er, at forældreindkomst vil indgå som et nyt kriterie for en fordeling af elever, når de søger optagelse på et gymnasium, og det kan få negative konsekvenser for Greve Gymnasium, der søges af over 90 procent af kommunens unge, som ønsker en stx studentereksamen. Mette Trangbæk siger:

- Den nye politiske aftale træder først i kraft i 2023, men jeg håber bestemt ikke, at de sidste streger er sat i den aftale. Vi lægger os ikke fladt ned, men vil gøre alt, hvad vi kan for at påvirke processen. Vi tror på, at vi kan påvirke den politiske proces, og at Greve Gymnasium også i fremtiden kan være et fantastisk gymnasium for elever i Greve.

Endelig er det tredje punkt på rektorens to-do-liste for det kommende skoleår, at Greve Gymnasium fylder 50 år i 2022.

- Dét skal vi fejre, og lige nu er vi i gang med at finde ud af, hvordan vi skal gøre det. Med sådan et jubilæum har vi mulighed for at fortælle vores historie og lære den bedre at kende selv, og det tror jeg er vigtigt, fordi vi er historiske mennesker. Jeg glæder mig, slutter Mette Trangbæk.