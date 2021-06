Se billedserie For Marc Genning har en af mærkesagerne været udviklingen af Hundige, hvor byggeriet af bydelen Hundige Strandby snart kan gå i gang.Foto: Emil Kristensen

Hundige-knægten er med til at sætte kursen for kommunens udvikling

Sydkysten - 11. juni 2021

- Jeg er ikke i tvivl om at, det bliver et godt projekt, der både vil skabe mere liv og tryghed omkring stationen.

Har man fulgt bare en anelse med i udviklingen af Hundige Strandby og i særdeleshed Strandby Høje, så har man set eller hørt venstrepolitikeren og formand for plan- og udviklingsudvalget, Marc Genning, udtale noget i den retning.

Og han gentager ordene, da Sydkysten har sat ham i stævne en lørdag formiddag. Han står på busholdepladsen og øjnene bag de mørke solbriller er rettet op mod de gamle bygninger på Hundige Station og på broen, der med Vandtrappen i den ene ende og portalen i den anden, binder områderne på den ene og den anden side af stationen sammen.

På begge sider af broen vil der indenfor de kommende år skyde etagebygninger op, der vil rumme omkring 284 private lejeboliger, som Balder Danmark står for udlejningen af.

Udviklingen af området mellem Portalen og stationen har været et hjertebarn for Marc Genning, der er sikker på, at det nye boligbyggeri vil bidrage til en tryggere bydel.

- Derfor bliver jeg også trist og en anelse ærgerlig, når borgere kalder det et nyt ghettobyggeri. Ingen i byrådet er interesseret i at skabe flere sociale problemer i området, tværtimod ønsker vi at skabe mere tryghed, en bedre sammenhæng i området og en styrket beboersammensætning siger han.

Opvokset i Hundige Fra stationen krydser vi Hundige Stationsvej, svinger rundt om Portalen og få øjeblikke efter står vi i Hegnsgården, »en skjult oase i Hundige«, kalder Marc Genning boligbyggeriet, hvor han er opvokset. Han kigger over på legepladsen, som ifølge venstrepolitikeren var den samme, han klatrede rundt på, da han var barn.

- Jeg bliver tit skudt i skoene, at jeg ikke vil Hundige noget godt, og at vi beslutter projekter her, fordi vi ikke vil have dem andre steder i kommunen. Jeg er født og opvokset i Hundige, og som politiker arbejder jeg ihærdigt for, at vi kan få løst nogle af de problemer, der er i området, siger Marc Genning, der udover Hegnsgården også har boet i Tjurgården, i Askerød, Tejstgården og i Grønnegården.

- Størstedelen af min familie bor i Hundige, herunder Gersagerparken og Askerød. Jeg vil området det bedste, og det har været en af mine mærkesager og vigtigste opgaver i denne valgperiode, siger formanden.

Bliver provokeret Som formand for plan- og udviklingsudvalget er han vant til, at de sager, de behandler, møder modstand. Udover netop Strandby høje, hvor en underskriftsindsamling mod byggeriet satte gang i en lang række diskussioner på Facebook, var den nye lokalplan for hele Strandvejen også en sag, hvor udvalgets og senere byrådets beslutning mødte modstand.

Marc Genning har dog ikke noget imod uenighederne, og han er klar over, at det ikke er alle beslutninger, der falder i god jord alle steder.

- Vi er valgt til at tage beslutninger om kommunens fremtid, og dem bliver vi nødt til at stå ved og stå på mål for, siger han.

Hører man til de greveborgere, der er medlem af en af de mange kommunegrupper på Facebook, vil man muligvis også være stødt på Marc Genning, der gerne svarer for sig, hvis han bliver bedt om det. Andre gange går han selv ind i en debat, hvis han mener, det er nødvendigt.

- Hvis jeg ser en debat i en af grupperne, og nogle skriver noget forkert eller usandt, så har jeg svært ved ikke at gå ind i diskussionen, fordi det til tider pirrer min retfærdighedssans. Jeg har et behov for at få nuanceret debatten, inden den risikerer at køre af sporet, siger han.

Det går nogle gange ud over tiden med familien, forklarer han.

- Når jeg først går ind i en debat, om det er i virkeligheden eller på de sociale medier, følger jeg den til dørs, siger han.

Ny gruppeformand Det var egentlig ikke planlægning og udvikling af kommunen, der fik Marc Genning til at stille op for første gang for snart otte år siden. Dengang var det længere tids besparelser på skole- og børneområdet, der tændte den politiske ild.

- Jeg havde selvfølgelig håbet på en plads i skole- og børneudvalget efter valget for otte år siden, men det var ikke muligt, da byrådet blev konstitueret, siger han.

- Men jeg har lige siden fulgt meget med i udvalgets arbejde og blander mig da også jævnligt, når vi holder møder i Venstre og i flertalsgruppen, siger han.

Egentlig havde han ikke regnet med, at det politiske arbejde ville gribe om sig, som det har gjort, eller at han ville blive så bidt af det. Men hans arbejde og ildhu gjorde ham til et oplagt valg, da Venstre skulle pege på en ny gruppeformand, da Morten Dahlin måtte trække sig fra posten på grund af arbejdsbyrden, der er forbundet med en dagligdag på Christiansborg. Tjansen som gruppeformand har han haft siden 1. januar.

- Jeg er stolt og beæret over, at byrådsgruppen har peget på mig som gruppeformand, og jeg vil gøre mit bedste for at leve op til deres tillid og det arbejde, som Morten Dahlin udførte på posten, siger Marc Genning.

Som gruppeformand er han allerede nu kommet mere i vælten, og må i endnu højere grad end tidligere stå på mål for de beslutninger Venstre er med til at træffe, Omvendt giver dem ham også mulighed for at være endnu tættere på der, hvor de store beslutninger tages.

- Jeg har været med ved de to seneste budgetforhandlinger, og her får man et helt andet indblik i det politiske arbejde og forhandlingsprocessen mellem partierne. Budgettet kridter banen op for de kommende års politiske arbejde, og jeg er især tilfreds med, at vi landede et budget, hvor der ikke skulle findes besparelser på skole- og børneområdet, siger Marc Genning, der genopstiller ved kommunalvalget til efteråret.