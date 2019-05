Se billedserie Ally var en af de hunde, der sidste sommer nød en dukkert ved Hundige Strand. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Hundestrand klar til en ny sæson

Sydkysten - 01. maj 2019
Af Jane Aunsbjerg Villadsen

Igen denne sommer får hundeejere mulighed for at tage deres firbenede venner med på stranden på en særlig strækning af Hundige Strand. Det har Strandparken I/S besluttet efter et vellykket forsøg med hundestranden sidste år.

Hunde må ellers ikke færdes i Strandparkens strand- og klitområder i sommerperioden fra den 1. maj til den 1. september, men hundestranden bliver altså et fristed for vovserne, hvor også de kan nyde en frisk dukkert eller en tur på stranden.

- Vi fik meget positiv respons sidste år, og der har været få negative henvendelser. Vi synes, det er et godt tilbud at kunne give, når man ellers ikke må færdes med sin hund på resten af strandene i Strandparken, siger Fie Helene Lillelund, landskabsarkitekt i Strandparken I/S.

Hun fortæller, at de få henvendelser af negativ karakter har drejet sig om skiltning og hundeefterladenskaber på stranden. Derfor har Strandparken efterfølgende sørget for at skilte bedre og at opstille flere skraldespande.

På hundestranden er det tilladt at lade hunden løbe løs for at give større bevægelsesfrihed. Strandparken opfordrer dog hundeejerne til at holde godt øje med deres kæledyr.

- Vi vil gerne tilbyde denne mulighed for at kunne bade og være på stranden med sin hund, men vi understreger selvfølgelig, at har man sin hund løs, så er det, fordi man har 100 procent kontrol over sin hund, siger Fie Helene Lillelund, der samtidig opfordrer strandgæsterne til at rydde op efter sig selv og hunden.

Det er primært af hygiejniske årsager, at hunde generelt har forbud mod at færdes i Strandparkens strand- og klitområder i sommerperioden. Samtidig må der ikke være hunde på strækninger med blåt flag.

Man finder hundestranden i Hundige sydvest for parkeringspladsen for enden af Hundige Havnevej, hvor den ligger placeret mellem Greve Marina og der, hvor strækningen med det blå flag begynder.

På Strandparkens hjemmeside - www.strandparken-kbh.dk - kan man finde oversigtskort over hele Strandparken med mere.