Hundepatrulje fandt flygtende narkobilist

Mandag klokken 08.58 skete et sammenstød imellem to biler i krydset Tune Landevej/Mosede Landevej, Greve Landevej. Uheldet skete i forbindelse med at en bil skulle svinge til venstre i krydset mod Greve Landevej, hvor den ramte en 29-årig kvinde fra Greve, som kørte ad Tune Landevej mod sydøst og skulle lige ud i krydset. Efter færdselsuheldet stak den mandlige fører, som havde foretaget venstresvinget ind foran den 29-årige, af og løb ad Tune Landevej. Bilen, der var polsk indregistreret, efterlod han i krydset. Den 29-årige kvindelige fører var uskadt efter sammenstødet, men der var skader på bilerne.