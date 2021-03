Der er oprettet et hotspot i Ishøj Havn for at forhindre, at for mange samler sig i påskesolen

Sydkysten - 31. marts 2021

Københavns Vestegns Politi etablerede fra og med i dagkl. 09 et "corona-hotspot" på Ishøj Havn. Et hotspot betyder et område, hvor der er skærpet fokus på overholdelse af corona-restriktionerne, og hvor politiet kan indføre et reelt opholdsforbud, hvis det bliver nødvendigt for at imødegå fare for smitte med covid-19.

Når Ishøj Havn er blevet udpeget som hotspot, så er det på grund af det høje smittetryk i området, og fordi politiet ved af erfaring, at det er et sted, hvor mange mennesker samles i godt vejr.

- De næste par dage er der udsigt til påskesolskin over Vestegnen - og af erfaring ved vi, at det vil betyde en del borgere på Ishøj Havn. Det har vi stor forståelse for - men samtidig er tiden ikke til at samles for tæt, og derfor har vi indsat patruljer til særligt at holde øje med, at det ikke sker, siger chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard.

På havnen i Ishøj vil politiet opsætte skilte med oplysning om, at forsamling af for mange mennesker på stedet kan indebære, at politiet vil nedlægge forbud mod ophold på stedet.

- Skal du arbejde på din båd eller i øvrigt nyde havnen i det gode vej, så hold afstand til andre og klump jer ikke sammen. Det er alles ansvar at hindre smittespredningen til vores fælles bedste - og vi er parate til at udstikke bøder og forbud, hvis folk er for mange eller for tætte, siger chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard.

Også i de kommende dage vil Københavns Vestegns Politi vil følge situationen nøje i hele politikredsen og kan indføre hotspot andre steder, hvis det skulle vise sig nødvendigt.