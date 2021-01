Zleep Hotels bekræfter, at nogle borgere, der er i coronaisolation, bryder reglerne. Pressefoto

Hotel: Nogle isolerede skaber enorm utryghed

Sydkysten - 05. januar 2021 kl. 09:59 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Mandag sendte Greves borgmester, Pernille Beckmann, en mail til syn borgmestrekollegaer, hvor hun foreslog, at borgere, der er i betalt coronaisolation og som bryder isolationen, selv skal betale for hotelopholdet og for de vagter, der nu er ansat til at holde styr på de coronaisolerede.

'Deres egoistiske og hensynsløse adfærd betyder, at vi nu er nødt til at betale for, at der også kommer vagter på hotellet. Jeg har ikke ord for, hvor vred jeg er over den opførsel,' skriver Pernille Beckmann blandt andet i mailen.

I en anden mail, som Zleep Hotels har sendt til en af samarbejdskommunerne, bekræftes det, at nogle gæster, der er isolerede, overtræder reglerne.

- Det er virkelig uheldigt - og det skaber en enorm stor utryghed for personalet, at de render rundt på gange samt nede i vores køkken. Jeg har personligt selv stået i det at møde en gæst udenfor, som skulle befinde sig i isolation flere gange, skriver en ansat i mailen blandt andet.

Her skriver vedkommende også, at nogle af de isolerede 'render rundt omkring i området og shopper - jeg er ærligt ret chokeret, og vi er ikke gearet til at holde opsyn med gangene. Når vi befinder os deroppe og skal rydde op - og folk burde være på deres værelser, men det er de ikke. Jeg er også overrasket over, at det er forskellige typer, der overtræder reglerne - det er ikke kun de unge.'

I mailen lyder det, at der i den hotelansattes øjne ikke er anden udvej, end at der bliver holdt opsyn med de isolerede.

'Når disse gæster konfronteres med, at de er, hvor de er, altså hvor de ikke bør være, siger de, at de godt ved, at de ikke overholder retningslinjerne,' skriver en anden ansat i Zleep Hotels i mailkorrespondancen.