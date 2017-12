Henning Christiansen fra Havdruplisten hjælper her borgmester Niels Hörup med borgmesterkæden efter at Hörup officielt er valgt som borgmester igen på mødet mandag.

Hörup klar til fjerde borgmesterperiode

- Vi står som et samlet byråd bag konstitueringsaftalen, og det er et godt afsæt for de kommende fire års politiske samarbejde, at det nye byråd har fortsat den historiske tradition om 'det samarbejdende byråd'. Men vigtigst af alt, så lover det godt for den fortsatte positive udvikling og vækst i vores alle sammens Solrød Kommune, siger borgmester Niels Hörup.