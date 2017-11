Niels Hörup er tilfreds med, at vælgerne gav ham og Venstre et solidt mandat tirsdag aften. Foto: Anders Laursen

Hörup fortsætter som borgmester

Sydkysten - 22. november 2017 kl. 03:28 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Niels Hörup beholder borgmesterkæden i hvert fald fire år mere. Venstre kunne tirsdag aften fastholde otte mandater og er det største parti i kommunalbestyrelsen i Solrød. Venstre har i 47 år siddet på borgmesterposten og sådan vil det også være de kommende år.

- Jeg er meget tilfreds med resultatet, siger Niels Hörup (V) til Sydkysten og fortsætter:

- Det man lider under, når har siddet i flere valgperioder er, at nogle tænker, der skal andre til, men det er et meget solidt mandat, som Venstre har fået af vælgerne, fortsætter borgmesteren.

At Niels Hörup kan fortsætte som borgmester sker med opbakning fra Havdruplisten, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. De tre partier og lister har alle fået hver et mandat.

Henning Christiansen sagde allerede, da optællingen fra Havdruphallen forelå og det stod klart, at Havdruplisten fik et mandat, at der var fuld støtte fra hans side til at bakke op om Niels Hörup som borgmester.

Niels Hörup fortæller, at der er gang i flere forhandlinger, som også vil fortsætte i morgen, da målet er en endnu bredere konstituering, som der er tradition for i Solrød, så der forhandles fortsat med de øvrige partier - Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og SF. Borgmesteren håber på så bred en konstituering, som det er muligt og håber at have en konstitueringsaftale helt på plads onsdag eller torsdag.

Borgmesteren forklarer endvidere, at Socialdemokratiet har ønsket, at partiets fremgang tilgodeses i en aftale. Socialdemokratiet er gået fra tre til fire mandater, endelig er bredden på konstitueringsaftalen også afhængig af, hvem der bliver valgt ind for de forskellige partier. De personlige stemmer tælles op fra onsdag klokken 9 og det forventes, at det endelige byråd er på plads sidst på eftermiddagen onsdag.