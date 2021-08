Hop i havet med DN

DN's lokalafdelinger i Vallensbæk-Ishøj og Høje-Taastrup er gået sammen om at hoppe i havet. Det sker på Ishøj Strand på stranden bag parkeringspladsen bag Arken. Der vil være forskellige aktiviteter, og forhåbentlig vil en masse mennesker være med til at hoppe i vandet for at markere ønsket om, at vi vil have danske farvande, som både er til at bade i men også er attraktive for plante- og dyreliv.