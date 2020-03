Hold jer væk: Vallensbæk holder kommunalbestyrelsesmøde

Selv om corona-virussen har sendt landet på den anden ende og regeringen, for at undgå smittespredning, har forbudt folk at samles mere end ti personer, holder kommuner landet over fortsat offentlige kommunalbestyrelsesmøder.

I Vallensbæk Kommune opfordrer de tilhørere til at blive væk, når de holder møde 25. marts. - Samtidig med at vi skal forsøge at mindske smitten, så er der et samfundsansvar for at Danmark stadig kører. Der er mange gode grunde til, at politiske møder skal foretages. Jeg kan godt forstå, at man har spørgsmål til, hvorfor er det man gør, som man gør, forklarer Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen, som understreger at kommunalbestyrelserne over hele landet har en vigtig rolle i den krise, hvor regeringen en masse krisetiltag er blevet vedtaget: - Vi er faktisk demokrater og det er kommunalbestyrelsen, der skal træde til i sådan en krise og sørge for, at det foregår foregår demokratisk, forklarer Henrik Rasmussen.