Høstfest for folkepensionister bliver aflyst

Ishøj Kommune har besluttet at aflyse høstfesten for kommunens folkepensionister, som skulle have været afholdt den 8. september. Årsagen er den aktuelle Covid-19-situation

Men nu aflyser Ishøj Kommune arrangementet for at forebygge smittefare.

- Først og fremmest skal vi naturligvis passe godt på vores ældre og sårbare medborgere. Derfor har jeg efter nøje overvejelser fundet, at vi desværre er nødt til at aflyse den planlagte høstfest for at forebygge yderligere smittefare. Jeg glæder mig dog til, at vi igen kan samles til arrangementer på et senere tidspunkt, siger borgmester Ole Bjørstorp.