Hjemmearbejde og onlinemøder er kommet for at blive

Sydkysten - 11. april 2021 kl. 16:04 Af Emil Abkjær Kristensen Foto: Kim Rasmussen Kontakt redaktionen

Der er næsten gabende tomt i Sydbanks store kontorlandskab med de enorme vinduer ud mod Greve Strandvej. Normalt vil der summe af liv blandt de syv ansatte, men kun to har fundet plads foran deres skærme, mens filialchef Kenneth Hansen sidder på sit kontor.

Sådan har det været siden anden bølge af corona skyllede over landet, for her er medarbejderne mødt ind i skiftehold, og vekslet mellem arbejde på kontoret og arbejde hjemme.

- Under første bølge mødte vi alle ind, men vi opdagede, hvor sårbare vi var, da en af vores medarbejdere blev ramt af corona. Det gik op for os, at vi alle sammen ikke kunne risikere at blive syge på en gang, siger Kenneth Hansen.

Han indrømmer, at han selv havde et lidt gammeldags og konservativt syn på at arbejde hjemmefra, men at det er blevet gjort til skamme.

- Medarbejderne har manet alle betænkeligheder til jorden, og de har vist, at de arbejder ligeså effektivt, når de sidder derhjemme, som når de er på kontoret, siger Kenneth Hansen.

Derfor er han også overbevist om, at hjemmearbejdsdage er kommet for at blive i filialen.

- Jeg er ikke sikker på, at der bliver tale om faste hjemmearbejdsdage, fordi medarbejderne også har givet udtryk for, at de savner hinanden på kontoret, siger Kenneth Hansen.

- Men der vil helt sikkert være en større forståelse og fleksibilitet i forhold til, at man tager en hjemmearbejdsdag, hvis man for eksempel har et barn, der skal til lægen, eller man får håndværkere på besøg, siger han.

Han påpeger, at coronapandemien også har bragt et større fokus på smitte, og at det også vil spille en rolle i fremtiden.

- De fleste kender nok til, at man møder ind på arbejde, selvom man er lidt sløj, men ikke er decideret syg. Her er det oplagt, at man i stedet tager en hjemmearbejdsdag, siger han.

Også i forhold til kundekontakten vil der ske ændringer i fremtiden, og Kenneth Hansen er sikker på, at onlinemøder vil blive en mere integreret del af hverdagen.

Ikke mindst fordi kunderne selv er begyndt at efterspørge muligheden.

- Det er ikke kun os, der er blevet vant til onlinemøder. Det er vores kunder også, og de tager ofte selv initiativ til, at vores møder kan holdes online, siger Kenneth Hansen.

- For kunderne betyder det, at de ikke skal tage en halv fridag for at komme, og i mange tilfælde bliver møderne også kortere og mere effektive, siger Kenneth Hansen.

Det er dog ikke alle fysiske møder, der sådan lige kan droppes.

- Onlinemøder fungerer bedst, når der er tale om kunder, vi kender i forvejen. Er det nye kunder, eller folk, som overvejer at blive kunder, så fungerer et møde ansigt til ansigt stadig bedst, siger Kenneth Hansen, der selv glæder sig til en mere normal hverdag.

- Jeg ser frem til, at vi allesammen er en del af kontormiljøet igen, og vi får nogle kunder i butikken igen.