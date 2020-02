Send til din ven. X Artiklen: Hjælp til familier med rod i økonomien i Solrød Kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjælp til familier med rod i økonomien i Solrød Kommune

Sydkysten - 21. februar 2020 kl. 12:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Folkehjælp håber,

at frivillige vil være med til at hjælpe borgere med ondt i økonomien. Der er informationsmøde for interesserede frivillige mandag d. 24. februar 2020 kl. 17 på adressen Aktivitets- og Frivilligcenteret, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand.

Rigtig mange danskere har svært ved at holde styr på økonomien. Ifølge RKIs årsrapport, som udkom i januar 2020, er 195.000 personer registreret som dårlige betalere i RKI. Derfor arbejder Dansk Folkehjælp på, at borgere med ondt i økonomien får adgang til gratis, uvildig og fortrolig økonomisk rådgivning drevet af frivillige.

Rådgiverne skal hjælpe borgere med en gennemgang af familiens økonomi og udarbejdelse af budget, hjælp til dialog med kreditorer, rådgivning om afdrag på gæld, gode råd omkring besparelser mv. Økonomisk Rådgivning er et tilbud til økonomisk udsatte familier på overførselsindkomst og udsatte borgere, som har mistet overblikket over deres egen privatøkonomi.

Generalsekretær i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem udtaler:

- Familier på eksempelvis overførselsindkomst har en stor risiko for at sidde fast i fattigdom, og såvel børn som forsørgere slås med afsavn som følge af gæld og fattigdom. Her er der ofte tale om familier, som ikke har andre alternativer til rådgivning end den som frivillige kan tilbyde. Dansk Folkehjælp ønsker at give disse familier en håndsrækning således, at deres livssituation forbedres og de igen genvinder kontrollen med egen privatøkonomi.

Dansk Folkehjælp har siden 2012 tilbudt økonomi og gældsrådgivning. Rådgivningstilbuddet sikrer, at økonomisk udsatte borgere og familier får et overblik over deres økonomiske udfordringer og hjælp til håndtering af egen privatøkonomi. Rådgiverne hjælper borgeren med en gennemgang af familiens økonomi og udarbejdelse af budget, oplysning om eventuelle låneomlægningsmuligheder, hjælp til dialog med kreditorer og rådgivning om eventuel gældssanering.

Siden lanceringen i 2012 har Dansk Folkehjælp hjulpet familier og hele landet igennem et rådgivningsforløb, der typisk varer 4-8 måneder. Dansk Folkehjælps økonomi og gældsrådgivning er i dag udbredt til 23 kommuner i hele landet.