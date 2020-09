Pressefoto: Morten Rygaard

Hjælp med at bekæmpe madspild: Her kan du købe ti pizzaer for en hund

Sydkysten - 09. september 2020 kl. 12:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

32.000 pizzaer, som skulle have været solgt på Grøn Koncert, stod til at blive smidt ud, da sommerens koncerter blev aflyst.

Men Bilka har købt dem, og nu sælger de dem videre til en god pris. Man kan nemlig få fingrene i hele ti pizzaer for 100 kroner, og salget starter fredag 11. september i alle landets Bilka butikker.

Derfor er det også muligt at gøre en god handel i både Ishøj og Greve.

- Vi har generelt stor fokus på at mindske madspild i Bilka, og derfor ville vi meget gerne hjælpe Muskelsvindfonden, der står bag Grøn Koncert. Vi ved, at vores kunder vil bakke op om vores redningsaktion, ligesom de normalt er gode til at købe ind fra vores madspildskøler med billige varer, der er ved at nå sidste salgsdato, siger Tore Nederland, Marketingchef i Bilka.