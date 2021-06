Se billedserie Varehuschef Martin Reinholdt kunne på vegne af Salling-Fonden overrække Lisbeth Nielsen et legat på 250.000 kroner. Ishøj IF?s ungdomsformand, Kim Herskov, Murat Kütük, og Bilka Ishøjs sektionschef, Sammi Manokaran også til stede. Foto: Michael Hansen.

Historisk sponsorat for lokal forening

Sydkysten - 30. juni 2021

Ishøj: -Jeg havde lyst til at skrige min glæde ud, da jeg modtog opkaldet i sidste uge, men jeg måtte ikke sige noget før i dag, men nu kan jeg endelig råbe højt om hemmeligheden, forklarer en storsmilende formand Lisbeth Nielsen for Ishøj IF, da hun stod med checken på 250.000 kroner i hånden.

Checken har Ishøj IF fået af Salling Fondene med støtte fra Bilka Ishøj.

Pengeplan Et ofte stillet spørgsmål er, hvad pengene skal gå til. Det formål havde klubben allerede besluttet sig for, da de ansøgte Salling Fondene om pengene. Det skal gå til at styrke pigefodbolden i Ishøj både i de belastede områder som Ishøj-planen, men også generelt.

-Vi har en drøm om at få et pigehold i hver række, men lige nu ønsker vi at få flere piger til at spille fodbold, for piger kan sagtens spille fodbold, men mange af dem ved ikke, at vi pigehold her, fortæller Lisbeth Nielsen,

Helt konkret vil klubben invitere til prøvetræninger på skolerne i Ishøj og afholde Queens Cup i forskellige boligblokke, som alt sammen forhåbentlig skal tiltrække flere pigespillere til klubben.

Rollemodeller En anden måde, som Ishøj IF, overvejer at få fokus flere fodboldspillende piger, er ved at få pigefodboldambassadører med samme baggrund til at tale højt om projektet eller komme på besøg. Det kunne være Meryem Baskaya, som er U16-landsholdsspiller og selv startede i Ishøj IF, inden turen er gået til Brøndby IF, eller den mere kendte Nadia Nadim, som er en af de mest scorende spillere på det kvindelandsholdet.

Ishøj IF er en af de klubber, som er på i DIFs get2sport-liste. DIF get2sport handler om at styrke de lokale idrætsforeninger i udsatte boligområder, så børn og unge kan blive medlem af en forening og på sigt blive frivillige ledere. Arbejdet sker i samarbejde med kommunerne, der er med til at finansiere initiativet lokalt.

I Ishøj Kommune faciliterer Emil Ballisager, Ishøj IF i forskellige sammenhænge, og han er også meget glad over, at klubbens idé om et pigehold kan sparkes i gang.

-I DIF get2sport ser vi et stort og uudnyttet potentiale i Ishøj IF, og vi kan kun bifalde, at der skal komme flere piger fra specielt udsatte boligområder i foreningslivet, fortæller Emil Ballisager, som er koordinator for DIF get2sport i Ishøj Kommune.

Samarbejde Til at overrække den store check til Ishøj IF havde den lokale Bilka Varehuschef Martin Reinholdt og Sektionschef i Bilka Ishøj, Sammi Manokaran lagt vejen forbi klubhuset. Det var ikke kun for fodboldklubben, som var ved at revne af stolthed over beløbet. Det var Bilka Ishøj ligeledes, da det var første gang, at Bilka Ishøj fik lov til at give det store pengelegat ud.

Men det var faktisk en ren tilfældighed, at fodboldklubben og den lokale Bilka indgik et samarbedje.

- Jeg var egentlig ude for at spørge Bilka om de ville sponsorere en julegave til alle trænerne sidste år, og så faldt Martin og jeg i snak. Han fortalte om Salling Fondenes arbejde, og jeg fortalte om projektet. Derfra er det så gået slag i slag, siger Lisbeth Nielsen.

Nu håber begge parter på et lukrativt og godt samarbejde fremadrettet. Det starter allerede i næste uge, hvor fodboldklubbens fodboldskole får mad og drikke fra Bilka Ishøj.