Historisk få indbrud på Vestegnen

28. januar 2021

Færrest indbrud i 14 år. En halvering på 10 år. 1.000 færre på fem år. Næsten 400 færre end sidste år.

2020 står som året med historisk få indbrud i private boliger på den københavnske vestegn - med færrest ubudne gæster siden Københavns Vestegns Politi blev etableret i 2007.

Det viser en foreløbig opgørelse, som trods forbehold for justeringer i det seneste kvartal, afslører en tydelig positiv tendens.

2020 tegnede sig nemlig for 2.043 indbrud i politikredsen, og man skal 14 år tilbage i tiden for at finde et tilsvarende lavt tal - nemlig til 2007, som talte 2.883 indbrud.

Set i forhold til 2019 faldt indbruddene med 16 procent fra 2.429 - og det betyder, at 386 færre familier fik gennemrodet hjemmet end i det forgangne år:

- Jeg er virkelig glad på borgernes vegne, for indbrud i hjemmet er ubehageligt og utrygt. 2020 har været et udfordrende år på mange måder, men der grund til glæde sig over, at tyveknægte også har haft det rigtig svært, siger chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard.

Corona-restriktioner med hjemmearbejde og begrænset socialt liv væk fra hjemmet skal have en god del af æren for de lave indbrudstal i 2020, vurderer han.

Men også før pandemien lå indbrud i forstadskommunerne lavere end i 2007.

Fald på fald i 11 år

Fra 2017 har tallet nemlig ligget ret stabilt omkring 2.300-2.400 indbrud årligt efter en lang nedadgående kurve siden 2009, som toppede med 4.885 af slagsen.

Med lige over 2.000 indbrud i 2020 er der altså tale om en ny historisk bundskraber, som svarer til et fald på 33 procent over de fem seneste år (2016) og hele 53 procent over 10 år (2010).

Chefpolitiinspektøren tilskriver blandt andet den lange positive udvikling opmærksomme borgere, som sikrer sig, gør indbrud svært og hurtigt kontakter politiet, når mistænksomme personer og køretøjer lusker rundt i boligområdet - men også et stærkt politifokus i døgnberedskab, efterforskning og forebyggelse:

- Indbrudstallet har været relativt lavt de seneste år i politikredsen, men sidste år var exceptionelt, og det ville være godt, hvis borgere, politi og samfund kunne bibeholde den flotte udvikling, siger Knud Stadsgaard.

Han opfordrer alle til at give boligen et indbrudseftersyn og eventuelt søge råd hos indbrudseksperterne i Københavns Vestegns Politi via telefon 4386 1448.

Udviklingen i 2020

Set i forhold til 2019 varierer 2020-tallene noget i de enkelte kommuner. Her oplevede syv af politikredsens 11 kommuner et fald, nemlig i Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev og Vallensbæk.

På trods af en lille stigning er niveauet i Høje-Taastrup stort set uændret. Ishøj oplever færrest indbrud i hele politikredsen med meget små tal - 43 i 2019 - og lidt flere i 2020: 65.

Ekstra fokus på indbrud i to kommuner

I 2020 faldt indbruddene i Gladsaxe markant - blandt andet efter en lang, sej og vedholdende politiindsats.

Målet var at få bugt med de mange - hele 588 - anmeldte indbrud i kommunen i 2019, hvilket var en stor stigning fra 404 året før.

2020 endte på 314 - eller 47 procent færre end i 2019 og laveste tal i fem år.

Aktuelt er Rødovre og Hvidovre under indbrudsgruppens lup med ekstra fokus, for her havde tyvene alt for travlt i 2020 på trods af årets ellers udbredte fald.

- Vi følger udviklingen tæt på dette område, og vi kanaliserer vores fokus og indsats hen, hvor tyve er mest aktive, så de får så svære forhold som muligt, siger chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard.

Kontakt politiet

o Spotter du mistænkelige personer eller køretøjer i dit område - fx på usædvanlige steder og tider, så kontakt politiet på servicetelefon 114.

o Har du i øvrigt oplysninger i relation til indbrudstyverier - kontakt leder af indbrudsgruppen, politikommissær Jeff Kongedam på telefon 51 72 42 53.

o Ring Alarm 1-1-2 hvis du opdager et igangværende indbrud.

o Ønsker du råd om at undgå indbrud, sikre din bolig m.v. - så kontakt Københavns Vestegns Politis forebyggende afdeling via telefon 4386 1448 eller via 114.