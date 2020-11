Historien om Tvind-imperiet i dramatisk og musikalsk udgave

I Kulturium Musikteater i Ishøj kommer Teater V på besøg under deres turné med forestillingen "Tvind - The Musical" den 28. november kl. 19.30. Her kan du mindes tiden i 70'erne med systemændringer, tankeeksperimenter og nye undervisningsformer.