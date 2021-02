Hestepige fejrer 25-års jubilæum i Ase

Job- og karrierekonsulent Marianne Dinesen kan 1. marts fejrer 25 års jubilæum i Ase. Hun er kontorudannet i Ford Motor Company og arbejdede siden som sagsbehandler i SU-styrelsen, inden hun i 1996 kom til a-kassen. Her har Marianne Dinesen gennem årene bestridt en række forskellige arbejdsfunktioner, men altid har motivationen været at sikre medlemmerne en tryg og god oplevelse i kontakten med Ase. Fritiden er koncentreret om samværet med gode venner, familien og dens to heste samt gå- og løbeture i Greve, hvor 51-årige Marianne Dinesen har boet i en årrække med sin mand og to døtre.