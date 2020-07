Send til din ven. X Artiklen: Her kan du møde to af Danmarks bedste Fifa-spillere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her kan du møde to af Danmarks bedste Fifa-spillere

Sydkysten - 12. juli 2020 kl. 08:30 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er mulighed for at møde to af Danmarks bedste Fifa-spillere, når der tirsdag 21. juli afholdes e-sport-arrangement i Mosede Klub.

Alle er velkomne til arrangementet, holdes mellem 11-14, og her er der mulighed for at møde Niklas Jakobsen, der til daglig tørner ud for Brøndby IF's E-sport-hold og Alexander Laustrup, der er en del af Lyngby BK's hold.

- Kommunens klubber har i år mulighed for at lave nogle forskellige events for kommunens børn og unge, og vi har været så heldige at få landet en aftale med to af Danmarks bedste Fifa-spillere, siger Daniel Frandsen, der er daglig leder af Mosede Klub.

- Mange af de unge i vores klub følger med i Fifa, når det bliver vist i fjernsynet, eller når der streames via Youtube, forklarer han.

Tager kampen op De to Fifa-spillere vil i løbet af de tre timer, arrangementet varer, spille kampe mod dem, der tør at prøve kræfter med eliten.

Mosede Klub regner med, at de vil kunne nå at afvikle i omegne af 20 kampe, og derfor foregår tilmeldingen efter førs til mølle-princippet.

- Tilmeldingen er gået i gang, og det er selvfølgelig ingen hemmelighed, at de unge i vores klub nok vil sætte sig på mange af pladserne, men hvis man har lyst er man velkommen til at komme ned og høre, om der stadig er plads, siger Daniel Frandsen.

- Ellers er man selvfølgelig velkommen til at komme ned og se, hvordan det går, når amatører stiller op mod de professionelle, siger han.

Han forklarer, at de to fifa-spillere har sagt ja til både at skrive autografer og få taget en selfie med dem, der ønsker det.