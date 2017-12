Se billedserie Det står nu klart, hvem der bliver udvalgsformænd i det nye byråd. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Her er de nye udvalgsformænd i Greve

Sydkysten - 12. december 2017 kl. 11:52 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgik deres konstitueringsaftale, blev det også besluttet at ændre udvalgsstrukturen for det nye byråd i Greve. Nu står det klart, hvem der bliver formænd for de seks stående udvalg samt et økonomiudvalg, der efter nytår bliver en realitet i kommunen.

Det oplyser Venstres gruppeformand i Greve, Morten Dahlin, der selv bliver formand for Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, efter mandagens byrådsmøde.

Han fortæller, at borgmester Pernille Beckmann (V) bliver formand for Økonomiudvalget, mens nyvalgte Mortan Martinsson (DF) kommer til at stå i spidsen for det Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget. Marc Genning (V) bliver formand for Plan- og Udviklingsudvalget, mens Anne Marie Lyduch (V) fortsætter som formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Nyvalgte René Kauland (V) skal lede Skole- og Børneudvalget, og sidst, men ikke mindst, skal Liselott Blixt (DF) være formand for det Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Morten Dahlin fortæller også, at Rigge Nørmark (LA) bliver næstformand for både Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget og Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, men det er endnu ikke fastsat, hvem der bliver næstformand for de øvrige udvalg.

Den nye udvalgsstruktur krævede en ændring af Styrelsesvedtægten for Greve Byråd, som skulle behandles to gange. Første behandling skete på det konstituerende byrådsmøde den 1. december, og anden behandling fulgte på det ordinære byrådsmøde mandag aften.

