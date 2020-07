Her åbner Netto ny butik

Nettos nye butik i Ishøj byder på ny indretning, nye farver og et særligt fokus på frugt og grønt og nemme måltider. For danskerne efterspørger både det sunde og det nemme.

- Vi har ganske enkelt revitaliseret hele vores butikskoncept, som har fået en gennemgribende makeover. Kernen i vores nye koncept vil stadig være det, som man som kunder kender: Nemlig gode varer til de bedste priser. Men med vores nye koncept vil vi i endnu højere grad gerne skabe butikker, som det er rart at være i for kunder og medarbejdere, fortæller Michael Løve, der er direktør i Netto.

Kernen i butiksoplevelsen vil tage afsæt i Nettos danske og skandinaviske rødder, og udover nye farver og mere lækker look-and-feel har den nye butik også en særlig indretning. Således vil frugt- og grønt-afdelingen spille en mere bærende rolle, ligesom convenience-varer vil få sin egen sektion, så det er nemt for alle at finde de nemme måltider.

En anden ting der gør det nemmere at handle i den nye butik, er Scan&Go, hvor man via sin smartphone selv scanner og betaler sine varer mens man køber ind. Man skal blot downloade app'en og registrere sig, og så er man i gang. Det er nemt og hurtigt, og man slipper for at stå i kø ved kassen.