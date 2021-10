Henrik Boye fra Liberal Alliance genopstiller

56-årige Henrik Boye har valgt at stille op igen efter en pause på fire år, pga. de berømte 25 stemmer ved KV17, som manglede til Liberal Alliance. - Tiden efter valget i 2017 har været god for mig og min familie. De har kunnet åbne Facebook og aviser uden at læse nedladende kommentarer om deres far og mand. Jeg har nydt de fire år, men er også nu igen klar til at slås igen for det jeg tror på, siger Henrik Boye.

- Jeg er blevet ældre nu og har ikke længere skolesøgende børn, og jeg har derfor rettet mit blik på ældreområdet, fordi jeg oplever manglende muligheder for det frie valg som ældre. I Solrød kommune er hver fjerde seniorer på over 60 år. Vi er også den kommune i Danmark, der har flest 80-årige seniorer. Der vil fra 2020 til 2030 komme en stigning på mere end 20 procent af seniorer over 60+. Ældrevenlige boliger er en mangelvare med over 10 års ventetid i f.eks. Elmelyparken, og vi er nødt til at tænke anderledes i form af boligformer som eksempelvis agorahaverne.dk og bovieran.dk, som bygges ved Jersie lige nu. Denne boligform med ligesindede som naboer med et alderskrav på 55+ år havde over 2000 interesseret, og havde de ligget centralt i Solrød, kunne der muligvis være mindst det dobbelte, siger Henrik Boye og nævner frit valg - fra vugge til grav, bedre muligheder for at blive i kommunen ved pension, et sted for de unge og lavere skat som emner, han vil kæmpe for.