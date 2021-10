Send til din ven. X Artiklen: Helle Bjerre er spidskandidat for Nye Borgerlige i Vallensbæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helle Bjerre er spidskandidat for Nye Borgerlige i Vallensbæk

Nye Borgerlige i Vallensbæk har fundet deres spidskandidat, og det er Helle Bjerre, der stiller op.

Sydkysten - 14. oktober 2021 kl. 17:50 Af Søren Schaadt Larsensoeren.larsen@sn.dk Kontakt redaktionen

Mindre bureaukrati og meget mere selvbestemmelse til borgerne. Muslimske vaner må blive i muslimske hjem. Danskheden og danske værdier skal tilbage i daginstitutionerne. Det er ganske enkelt en forkert løbebane, vi befinder os på.

Sådan lyder en række af parolerne fra 53-årige Helle Bjerre, der er Nye Borgerliges Spidskandidat i Vallensbæk. Helle Bjerre er uddannet kontorassistent og arbejder i hverdagen med tal, men nu har hun besluttet sig for, at gå ind i lokalpolitik.

Hun har en lang række bud på, hvor hun vil sætte ind:

- Kriminaliteten bliver bragt ned, lyder det og Helle Bjerre tror på, at Politi i det offentlige rum i Vallensbæk, vil være en god løsning, med andre ord, vil hun arbejde for et fast politikorps med base på Stationstorvet. Hun nævner, at flere borgere er utrygge ved at gå på gaden:

- Det være sig ved højlys dag, men så afgjort også efter mørkets frembrud. Salg af stoffer er eksploderet de seneste år, klynger af unge mennesker kommer der til stadighed flere af. Både udefra men også unge fra Vallensbæk Kommune. Meget ofte befinder de sig i og omkring indkøbscenteret. De skal kort sagt, væk fra gadebilledet, så den almindelige borger igen kan føle sig tryg ved, at befærde sig rundt om i kommunen, lyder det fra kandidaten.

- Vi skal have erobret vores dejlige by tilbage. Hun mener, at børnene allerede i 5. klassetrin, bør se film om stoffer, og hvad de kan gøre ved en, hvis man som ung, bliver fanget i et misbrug. Eksempelvis gjorde filmen, Christiane F. et stort personligt indtryk på Helle selv, da hun var elev i 5. klasse.

Ønskescenariet er naturligvis, at filmen brænder sig fast i flere elevers bevidsthed. Fra 6. klassetrin bør dette emne, gøres til en naturlig del af danskundervisningen. Herefter kan det lægges over som en del af undervisningen i samfundsfag, 8. klasse.

Hvis unge alligevel er kommet ud i et misbrug, skal de have den hjælp, der er behov for. Her foreslår Helle Bjerre, at man kan bruge ungeguider eller mentorer. Lad dem komme i de enkelte klasser, for at fortælle netop deres historie, forhåbentlig til skræk og advarsel.

At der kommer en politimand ud i 8. / 9. klasse, for at fortælle om stoffer, er for så vidt, udmærket, men alt for sent. Der SKAL, meget tidligere tages initiativ til, at der tales om dette alvorlige emne, for vores unge borgere.

- Jeg er sikker på, at langt de fleste forældre, vil se det som en god investering på den lange bane, hvad angår deres børns fremtid, forklarer Helle Bjerre

Mange børn med særlige behov, skal have mulighed for at komme i en skoleklasse der er tilrettelagt for dem. Det kan være børn med indlæringsvanskeligheder, autisme, aspergers, eller hvad det end måtte være. Mange specielle børn med diagnoser, kan ofte ikke rumme for meget støj eller for mange personer omkring dem. De børn skal ikke, ifølge Helle Bjerre, nødvendigvis inkluderes i en almindelig skoleklasse.

- Børnene skal have en tryg og individuel tilpasset undervisning. Det skal være forældrene der suverænt sammen med skolen, afgør, hvorvidt deres barn med lige netop dets diagnose, vil trives bedst i den ene form for klasse, eller den anden, fortæller hun.

Helle Bjerre mener, at det vil være en fordel for alle elever, at der på alle klassetrin, tilføres flere to-lærer timer, pr. klasse. Det giver bedre mulighed for, at undervisningen kan planlægges, så både de fagligt stærke og de fagligt udfordrende elever tilgodeses. Skolerne skal tilføres flere midler. Friheden skal tilbage til de mennesker, der har ansvaret for omsorgen for børnene og de ældre.

Helle Bjerre mener, at mobning er meget alvorligt og skal stoppes. Børn kan få nedbrudt deres selvtillid og få ødelagt mulighederne for deres videre udvikling. Alle børn har ret til god trivsel.

Hun mener, der skal være frit skolevalg i Kommunen. Det skal ikke være afhængigt af, hvor i kommunen, borgerne bor.

Hun mener, der er gjort få tiltag, for at bekæmpe støjen fra trafikken, men at Vallensbæk ikke er i nærheden af at være i mål.

Hun vil stoppe nybyggeri og bevare de få naturskønne områder der3fortsat er i Kommunen, og samtidig beskytte plante- og dyrelivet. Hun understreger, at kommunerne har juridisk ansvar og myndighed for langt det meste natur indenfor kommunegrænsen.

Hun vil stoppe for integrationsprojekter, det ikke virker. Hun mener, integration er et personligt ansvar - ikke en offentlig opgave, samt at danskheden og danske værdier skal tilbage i daginstitionerne.