Heino Knudsen ny formand i Region Sjælland

- Vi vil sætte en ny retning for Region Sjælland. Ikke mindst vil vi have fokus på at skabe et trygt og nært sundhedsvæsen. Vi skal i fremtiden kunne løse langt flere sundhedsopgaver tættere på borgerne, og vi skal tænke nyt, når det for eksempel gælder brugen af vores lokale sundhedscentre og ny teknologi. Vi skal sikre, at borgerne i større udstrækning kan få samme gode behandlinger, opfølgninger og undersøgelser uden lange besværlige køreture, siger Heino Knudsen.

Presset arbejdsmiljø

Et andet fokusområde for konstitueringsgruppen og den nye regionsrådsformand er arbejdsmiljø og rekrutteringsudfordringer for regionens sygehuse.- Medarbejderne er rygraden i vores sundhedsvæsen, men arbejdsmiljøet på sygehusene er presset. Regionen oplever samtidig udfordringer med at rekruttere speciallæger og sygeplejersker. Vi vil komme med en samlet plan for et forbedret arbejdsmiljø i Region Sjælland. Vi skal lytte til de ansatte og deres faglige organisationer, hvis vi skal have en attraktiv region, som potentielle medarbejdere gerne vil søge til, siger Heino Knudsen.