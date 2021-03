Se billedserie Heidi Libach Nielsen har forpagtet Møllebækkens Købmandsgård. I forvejen har hun Mosehuset i Borup. Minigravhunden Tilde, som Heidi altid har med, skal nu vænne sig til at være i to butikker. 74-årige Henrik Koch åbner Nisse Shop med udstilling på førstesalen i købmandsgården.

Heidi er tosset med gamle ting

Sydkysten - 29. marts 2021 kl. 13:57 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Heidi Libach Nielsen har overtaget Møllebækkens købmandsgård på Tåstrupvej 2 i Solrød. I forvejen ejer hun Mosehuset i Borup.

Først på året lukkede den gamle købmand, Henrik Koch, Møllebækkens købmandsgård, som han har drevet de seneste 18 år. I hele marts er der blevet hamret og banket og bygget om, og nu er købmandsgården, som ligger i gården ved Korporalskroen, klar til at åbne skærtorsdag den 1. april med ny ejer bag disken.

- Jeg er tosset med gamle ting, og alt der har nostalgi og stemning fra gamle dage. Især det at kunne bygge videre på gamle bygninger og steder, der allerede har historie og atmosfære er fantastisk, siger den nye ejer, Heidi Libach Nielsen, som glæder sig til at slå døren op i påsken.

- Da jeg så på Facebook, at Møllebækkens købmandsgård skulle lukke, så rørte det et eller andet i mig. Det måtte simpelthen ikke ske, for det ville jo være rigtig synd, at sådan et hyggeligt sted skulle forsvinde. Jeg måtte simpelthen bare overtage det, fortæller 35-årige Heidi, som har forpagtet den.

Heidi er uddannet købmand med speciale i kaffe og te i Mosehuset i Dyndet i Borup, som hun købte tilbage i 2017, da den daværende ejer af Mosehuset gik på pension. Heidi og personalet i Mosehuset glæder sig til også at tage sig af Møllebækkens købmandsgård.

Cremehæle og lakridsrod - Udvalget i Møllebækkens Købmandsgård bliver stort set det samme som i Mosehuset bare i mindre målestok. Blandt andet kommer butikken til at have over 100 forskellige krydderier, mere end 100 slags forskellige te og 50 slags kaffe.

- Møllebækkens egen kaffeblanding vil fortsat være en del af sortimentet. Derudover har vi alle de gamle kendinge som rustne søm, cremehæle, lakridsrod og engelsk lakrids. Folk kan også glæde sig til lækkerier som Frellsens flødeboller, romkugler fra Nørre Aaby, is og alt i chokolade, gin, rom og rødvin. Og der vil også være masser af brugskunst og legetøj, fortæller Heidi.

Hun beskriver oplevelsen, når man træder ind i den gamle købmandsbutik som en tidslomme.

- Vi er lidt en tidslomme, og her skal tingene være som i gamle dage, så det bringer minder frem hos de ældre kunder, og de unge kan se nogle ting fra en anden tid, fortæller hun, som fortsat vil samarbejde med tidligere købmand Henrik Koch, som trods sine 74 år, har lovet at fortsætte med at sælge alt indenfor nostalgisk julepynt dør om dør med købmandsgården med en juleudstilling på førstesalen.

- Henrik Koch åbner Nisse Shop med gamle samleobjekter, klippeark, nyt og gammel nostalgisk legetøj og alt til jul. Jeg har aftalt med Henrik, at han fortsætter med det et par år, så overtager jeg det, forklarer Heidi, som også ser frem til, at Korporalskroen må åbne igen, så der for alvor kan komme liv i og omkring kroen.

Kig forbi de to butikker i baggården hos Korporalskroen, Tåstrupvej 2, 2690 Karlslunde. Købmanden har åbent fra kl. 10-17, og nisseshoppen fra 10-15. Efter påske vil der være lukket hver mandag i begge butikker. Tirsdag til søndag åbent fra 10 til 17 og åbent alle helligdage.